Cambio climático y seguridad nacional

En el año 2099 la temperatura global puede llegar a ser 5°C en promedio global. Esto significa que existirán zonas inhabitables en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora en donde la temperatura podría rondar en promedio los 40°C durante todo el año teniendo máximas superiores a los 50°C. Por lo anterior, la gran Metrópoli de la CDMX que incluye a partes importantes del Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla tendrán fuertes presiones de acceso al agua.

Por otro lado, las cuencas hídricas del altiplano mexicano están sobre-explotadas al igual que las del centro norte del país en Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el resto de los estados del Bajío como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Si usted vive en estos estados acostúmbrese a lo que viven los mexicanos en las alcaldías del oriente de la CDMX como Iztapalapa que no tienen agua en 6 de 7 días de la semana.

La situación no es menos crítica en los estados costeros del país. Parte de los territorios formarán parte del Océano Atlántico Norte y parte del gran Océano Pacífico. Si usted tiene una bonita casa o departamento en la zona costera de estos estados le sugiero que la disfrute mucho porque no se la podrá heredar a sus nietos.

Hay países como Indonesia que ya tienen planes de construcción de su nueva capital porque Yakarta estará sumergida como la Atlantis en el Pacífico a finales de siglos. ¿Tendremos que buscar una nueva sede para la capital de Tabasco por la inminente crecida del río Grijalva y para otras ciudades costeras en el Golfo de México?

Las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC: https://bit.ly/3IQUEB6 ) indican que México tiene ante sí los siguientes escenarios para su seguridad nacional.

Pérdida de territorio terrestre nacional. Una parte importante del territorio costero del Pacífico, Golfo y el Caribe mexicanos desaparecerán. Tendremos que pensar en donde reubicamos a la mayoría de la población de las ciudades si se cumple la predicción más catastrófica de la NASA y el IPPC-ONU, que indican que muchas de las ciudades costeras mexicanas tendrán un aumento máximo del nivel del mar de 2 metros para el año 2100. (Fuente NASA-IPCC: https://go.nasa.gov/34kRCGa )

Conflictos con Estados Unidos y Centroamérica. México ha presentado déficit de entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos en épocas de sequía, mientras que nuestro vecino ha cumplido con las entregas del río Colorado. El aumento de la temperatura y de la población en la región norte del país traerá como consecuencia muchos conflictos por el acceso al agua en los estados fronterizos.

El cambio climático seguirá provocando desastres naturales en Centroamérica que provocarán cientos de miles de migrantes que vendrán por necesidad a México.

Conflictos sociales. Los más de 155 millones de mexicanos exigirán acceso a recurso naturales como el agua, protestarán por reubicación de sus viviendas, entre otros problemas. Pueden existir fuertes tensiones sociales y políticas por el acceso al agua, tarifas de energéticos, alimentación, entre otros.

Desarrollo nacional. Millones de mexicanos, y no exagero, serán damnificados del cambio climático porque ya no podrán trabajar en sus terrenos actividades de subsistencia alimentaria, no podrán trabajar en industrias que tendrán que emigrar a otros países por aumento del cambio climático y acceso al agua, o porque ciudades que dependen del turismo tendrán afectaciones severas.

Poder internacional. El impacto negativo del cambio climático sobre el territorio, economía, desarrollo, bienestar y estabilidad socio-política también tendrá un efecto poco positivo sobre la imagen de México en el exterior. Países como Estados Unidos y Canadá y el bloque de naciones europeas tienen claro sentido de responsabilidad del cambio climático y sus repercusiones sobre su población y economía. Por lo anterior, México puede estar en la lista de los países comprometidos con el desarrollo sustentable o en la lista de acreedores a sanciones futuras por no participar en las políticas internacionales en contra del cambio climático.

Desastres naturales. El cambio climático tiene una evidente repercusión con respecto a los desastres naturales. Las instituciones del gobierno mexicano tendrán que invertir más recursos por la atención de inundaciones, sequías que afectan a la industria agroalimentaria y atención a incendios forestales.

Afectación a la biodiversidad. El planeta tardó al menos 4 mil millones de años en generar millones de tipos de vida en la superficie terrestre y en los océanos. México es uno de los principales países mega diversos del mundo. Con alrededor de 200,000 especies diferentes, México alberga alrededor del 12% de la biodiversidad del mundo. En México existen casi 600 especies que se utilizan para reforestación y unas 4,000 especies tienen propiedades medicinales registradas, cientos de especies exóticas, invasoras y decenas de miles con potencial biotecnológico como el ajolote.

Esta columna se queda corta de las repercusiones sobre la seguridad nacional para México del cambio climático, por ello continuaremos analizando este tema y sugiriendo fuentes de análisis y espacios de discusión académicos.

Agenda estratégica: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Colegio de Defensa Nacional, convocan al importante seminario internacional “El Cambio Climático y la Seguridad Nacional como una responsabilidad compartida con el Estado mexicano” que se llevará a cabo de manera semipresencial, el 2 y 3 de febrero. Participarán distinguidos académicos y especialistas en la materia. El cupo es limitado, gratuito y se deben registrar en el teléfono: 5553960577.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

PAL