Estrenando refinería

Como se anticipó en este espacio, Pemex asumió el control total de la refinería Deer Park, en Texas. Fue el director de la empresa productiva, Octavio Romero, quien cerró ayer el trato con Royal Dutch Shell, y en la ceremonia consideró que esta adquisición dará pie a la autosuficiencia energética. La cónsul de México en Houston, Alicia Kerber, fue invitada especial.

Senadora busca gremio

Hablando de Pemex, la senadora morenista Cecilia Sánchez se registró como aspirante a la secretaría general del STPRM. De ser electa, dice, el gremio será apartidista, pero aclara: “nos ayudó mucho que entrara Morena porque teníamos la opresión del PRI junto con los líderes sindicales”. Y si hay trabajadores con aspiraciones políticas, “los vamos a apoyar”.

Evelyn amarra acuerdos

Con dos acuerdos bajo el brazo salió ayer de Palacio Nacional la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado: el reforzamiento de seguridad en Acapulco, y la promesa de llevar más de dos mil millones de pesos a la región de La Montaña, para la construcción de 28 caminos. Si no hay cambio de planes, esto se irá concretando a principios de febrero.

La espera de Porfirio

Está más que puesto el ex diputado Porfirio Muñoz Ledo para asumir la embajada en Cuba. Dice que el propio presidente López Obrador se la ofreció desde la última semana de octubre, y le extraña que no se haya oficializado tal nombramiento. Han pasado ya tres meses desde esa invitación, y don Porfirio no ve para cuándo lo vayan a confirmar en Presidencia.

Ajustando estatutos

Instaló el PAN la Comisión de Reforma de Estatutos, con la que se busca adecuar al partido a las nuevas realidades. El dirigente panista, Marko Cortés, colocó a Agustín Rodríguez al frente de ese organismo, donde le tocará redactar una propuesta de nuevos lineamientos, que deberá ser avalada por la Asamblea Nacional, a realizarse a finales de este año.

