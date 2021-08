El engaño Talibán

“En el marco de la ley islámica”, esa fue la frase lapidaria con la que el nuevo régimen Talibán en Afganistán se refirió a los derechos que tendrán las mujeres bajo su gobierno.

Empeñados en hacer creer que ya cambiaron, resulta que las concesiones son minúsculas; la suavidad de su discurso no es más que un mal maquillaje.

Durante su anterior régimen, de 1996 al 2001, las violaciones a los derechos humanos eran el pan de cada día, las afganas no podían trabajar, ni estudiar, tampoco salir de casa sin la compañía de un hombre, las sospechosas de adulterio eran lapidadas o castigadas a latigazos, las ejecuciones públicas y amputaciones también eran comunes.

El pasado martes, en la primera conferencia de prensa tras hacerse del poder, Zabihulla Mujahid, portavoz del Talibán envió un mensaje a la comunidad internacional, en un intento de calmar los ánimos. Aseguró que no atentarán en contra de las mujeres, que no habrá venganza y ofrecieron reconciliación para la sociedad afgana.

“No habrá violencia contra las mujeres, ni discriminación contra las mujeres en el marco de la ley islámica, nuestras hermanas y madres, como se ha dicho en la sharia, son nuestro valor, las mujeres son una parte importante de la sociedad”, dijo.

No obstante, en los hechos, este discurso resulta ser un engaño. Medios internacionales reportaron que ese mismo día una afgana fue asesinada porque se negó a usar burka, el velo islámico que las cubre totalmente

Los escaparates de las tiendas de ropa para mujeres y salones de belleza fueron cubiertos con pintura o vandalizados, también se informó que los extremistas levantan un censo de afganas con el objetivo de casarlas con sus combatientes.

La Organización de las Naciones Unidas señaló, en un informe, que los integrantes el movimiento islamista radical acudían a viviendas buscando a afganos que hayan colaborado con las fuerzas extranjeras, incluso tienen listas con las personas que deben ser detenidas o asesinadas si no se entregan. La supuesta amnistía anunciada no existe.

Pero no todo está perdido, en el norte del país ha nacido un movimiento de resistencia que solicita armas a Estados Unidos. Expertos aseguran que no será fácil borrar los avances vistos en derechos humanos y de la mujer en los últimos 20 años; pese al riesgo, algunas afganas protestan para ser incluidas en el nuevo gobierno. El retroceso no es opción.

Y, en los hechos, los talibanes necesitan de las mujeres para impulsar la economía de un país en ruinas.

Zabihulla Mujahid aseguró que mujeres y niñas podrán estudiar y trabajar, pero no dio detalles. ¿Tendrán la libertad de hacerlo en cualquier carrera o darán una lista de lo permitido? También se informó que la burka no será obligatoria, porque hay varios tipos de velo.

Ante la falta de claridad, sólo queda esperar a las próximas decisiones del gobierno conservador… el escepticismo y el miedo reinan.

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

ALEJANDRA.MARTINEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALEJANDRAMTZ_87

