Mr. Simpatía

La nota está en la letra pequeña: “Durante la aplicación del estudio se tuvo una tasa de rechazo de 52%”, reza el primer párrafo del Estudio de Opinión Nacional que mandó a hacerse el presidente Andrés López Obrador para evaluar su popularidad y sus acciones de gobierno, y que presentó el pasado 2 de julio.

El dato significa, simple, pero contundentemente, que más de la mitad de sus mil 525 personas consultadas ya ni siquiera estuvieron dispuestos a que se les pregunte sobre la 4T. Fernanda Diez-Torres, socia de la consultora Social Research Solutions, lo resumió así en el programa Referente, conducido por Javier Solórzano en Heraldo TV: “Ese es un rechazo muy fuerte que no lo está tomando Presidencia. Que te haya colgado el 52% de la población para no contestarte una encuesta de cómo va el país es ya un rechazo muy fuerte (…), el tema a tomar es que 52% de quienes te tomaron el teléfono, te dijeron: 'No quiero saber nada de ti'”.

En otras encuestas, explicó, el promedio de personas que se niega a responder está entre 20 y 25%, por lo que “éste fue más del doble”.

Ahí no queda la alerta. Los que sí contestaron reprueban varios de los rubros de la gestión del gobierno actual. Por ejemplo, a la pregunta “Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual?”, 82.9% la define como igual o peor”. Sólo 15.3% ve mejoría y 1.9% no sabe o no la contestó.

Otra: “¿Usted considera que en este sexenio la violencia en el país es mayor o menor que en el pasado”, a la que 69.1 respondió con igual o peor, 28.4% menor, 0.7% no sabe y 1.7% no contestó.

En combate a la corrupción, la bandera emblema del Presidente, tampoco sale bien librado. La pregunta fue: “¿Cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior?”.

Las respuestas: 53% igual o mayor, 43% menor, y 4% no sabe o no contestó.

A Morena también le va mal en la encuesta presidencial. Se lleva el segundo lugar en el partido por el cual la ciudadanía nunca votaría, con 20.5%, sólo por debajo del PRI (40.8%), pero arriba del PAN (9.5%).

Otro 21.1% considera que el partido del Presidente ejerció presiones o compra de voto en las recientes elecciones, contra 37.9% del PRI y 12.6% del PAN. Donde sí sale aprobado, de panzazo, pero aprobado, es en su popularidad: con una calificación de 6.7%, los consultados avalan al presidente López Obrador.

Pero gobernar no es un concurso de simpatía, sino de resultados.

Alerta e inquietud hay en el sector privado ante la nueva ola de contagios por COVID-19, que regresó a niveles de febrero pasado, cuando se registraron casi 8 mil casos diarios.

Por ejemplo, en su reporte de resultados del segundo trimestre de 2021, Televisa, de Emilio Azcárraga, advirtió sobre la posibilidad de que los anunciantes nuevamente reduzcan o pospongan su gasto publicitario, por lo que se mantienen a la expectativa, a la espera de que la vacunación haga su parte y frene la amenaza de un nuevo confinamiento.

Sobre todo, porque sus ventas netas habían mejorado 10.5% con respecto del mismo periodo del año pasado, así como sus ingresos por concepto de publicidad, que alcanzó 32.1% más que en 2020.

EN EL VISOR: Mensaje claro y directo a Margarita Zavala fue el destape del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por parte del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. En pocas palabras, le están diciendo que el candidato presidencial de ese partido saldrá de sus filas y no apostará por alguien externo. Por eso no hay agravio en personajes como el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, o el excandidato presidencial Ricardo Anaya.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN.

RAYMUNDO.SANCHEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

