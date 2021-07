Cuba sin adjetivos

Hay quienes piensan que defendiendo al gobierno cubano defienden a la Revolución y al pueblo de esa hermosa isla. Esta postura, predominante en la Guerra Fría, está desfasada de la complejidad de la sociedad cubana y del contexto que se vive dentro y fuera de la isla.

En el otro extremo, los que desde fuera claman por el fin de la “dictadura”, lo hacen desde una posición ideologizada. Tan contundente como Arturo Pérez-Reverte, una mente lúcida y uno de los mejores escritores de la actualidad o tan patético como Artículo 19, que subió una foto falsa de una manifestación cubana; qué decir de la actitud de René Bolio, que insultó con gritos racistas y misóginos a los guardias de la embajada de Cuba en México. ¿De verdad creen que así ayudan a los cubanos?

Más allá de los deseos, filias y fobias sería útil que los dos extremos intentaran poner como prioridad a las personas, no a los gobiernos y mucho menos a las ideologías.

Una precisión: sea en Cuba, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en China, en Rusia, en Siria o en cualquier país de este mundo globalizado, las personas tienen el derecho de manifestarse pacíficamente en contra de su gobierno. Cualquier acto de represión o violencia debe ser denunciado, rechazado y condenado.

¿Alguien tiene una razón verdadera o por lo menos, verosímil para mantener el bloqueo? Nada justifica el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Era innecesario cuando fue impuesto y ahora es absurdo. No existen razones económicas, políticas, geográficas o de cualquier otro orden para castigar a un pueblo de la manera como lo han hecho los gobiernos estadounidenses por 63 años

La demanda de libertad de expresión no puede separarse de la exigencia de levantar el bloqueo. No hay ninguna contradicción en condenar éste y al mismo tiempo defender el derecho de las personas a expresarse libremente. No a la intolerancia.

El gobierno cubano tiene la posibilidad de dar un paso más. Respetar los derechos de los ciudadanos inconformes y permitir su comunicación con el exterior. La comunidad internacional debe insistir en el fin del bloqueo. Terminar con esa medida absurda es fundamental en la ecuación cubana.

La posición del gobierno de México en este tema es la correcta. La prioridad es ayudar a la población. Enviar comida, medicinas, insumos y combustibles para solventar las necesidades más apremiantes es lo más importante.

Las autoridades deben respetar los principios de política internacional y de no intervención en otras naciones, mientras que los ciudadanos ejercemos nuestra libertad de expresión. Eso sí, de manera pacífica.

Es el momento de estar con Cuba y con los cubanos. Hablo de un apoyo sin adjetivos, sólo en beneficio de la gente, de las mujeres y hombres con los cuales tenemos un gran cariño y afinidad. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?

ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO

@ONELORTIZ

MAAZ