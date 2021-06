¡Al carajo con Morena!

Mucho se ha dicho después de los resultados del domingo y aunque para muchos fue difícil de digerir, la alianza entre PAN, PRI y PRD logró con éxito conjurar el riesgo de la imposición autoritaria de una dictadura después de 2022 con la manipulación de la Consulta de la Revocación de Mandato y las Reformas Constitucionales de ella derivadas.

Si bien el control presupuestal podría seguir en manos del Presidente, sus márgenes se han disminuido considerablemente, por eso resulta pertinente el reacomodo en el interior de San Lázaro. Para el PAN el avance no es menor, después del peor saldo en este siglo con sólo 80 curules en 2018, tendremos 113 en 2021, una cifra muy cercana a las 114 de 2012. Aún lejos de las 206 curules de 2000 y de 2006, y lejana aún las 152 del 2003 y las 143 del 2009, es cercana a las 109 de 2015, es decir, no es buena pues nos lleva a los niveles de representación del sexenio de EPN, pero al menos salimos del terrible saldo de la campaña de 2018 de YSQ.

El PRI pasará de 47 a 69 curules, pero ese avance palidece con sus cifras de este siglo, pues por segunda ocasión no llegará a una centena de legisladores, es sin duda el partido que más votos y curules ha perdido ante Morena, muy lejano de esas bancadas con más de 200 como la de 211 en 2000, 225 en 2003, 237 en 2009, 213 en 2012 y 203 en 2015, y lejano aún de los 104 de 2006.

En el caso del PRD sobrevivió de nuevo, pero disminuyendo de 20 a 16 curules, aunque será relegado como bancada por PT, MC y PVEM, todos con más curules que ellos, su máximo de escaños fue en 2006 con 126, sólo en 2012 llegó a los tres dígitos de nuevo con 100. Su histórico ha sido de decenas con 50 en 2000, 96 en 2003, 71 en 2009 y 61 en 2015.

En términos relativos el indiscutible ganador en San Lázaro fue el PRI con un avance de 46 por ciento (22 curules , seguido del PAN con 41 por ciento (33 curules ) y con el acompañamiento del PRD con cuatro curules menos y 20 por ciento. Por mucho, la prioridad en esta elección era arrebatarle la mayoría calificada como llave constitucional al amago de perpetuidad y la amenaza de aún más retrocesos legislativos como la Ley Combustóleo, la Ley de Datos Biométricos o la del Monopolio de Pemex y por supuesto la llave de acceso a la democracia con los próximos nombramientos de Consejeros en el INE y, sobre todo, la Mesa Directiva en 2022.

Lo único que no se pudo alcanzar y que es fundamental para la vida democrática del país fue arrebatarle la mayoría simple que le permita controlar el Presupuesto de Egresos y bloquear las comparecencias de los pésimos funcionarios del gobierno federal. Los ajustes en los proyectos ecocidas como el Tren Maya y Dos Bocas difícilmente podrán ser ajustados a la baja, una mayoría de oposición, sin afectar los programas sociales existentes, permitiría retomar otras prioridades como las quimioterapias para niños con cáncer, el Fondo Metropolitano y el Fondo de Capitalidad, el Fonden y todos los fideicomisos de ciencia y tecnología y las estancias infantiles.

La función política del Congreso de la Unión va mucho más allá de la legislativa, como muestra el manejo del desafuero del diputado federal Saúl Huerta y del senador con licencia por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, exonerado por la mayoría actual y recientemente electo alcalde Ciudad Juárez, ambos absueltos de sus responsabilidades penales por la mayoría que juró no mentir, no robar y no engañar, además claro de respetar la Constitución de nuestro país.

No habrá más abusos ni atropellos de Morena, y se logró mandar al carajo las aspiraciones de reelección de YSQ, eso es muy bueno para el país, lo regular es que la democracia otorgó un papel relevante como bisagra al PVEM y a MC que a ratos son oposición y a ratos comparsas del régimen, lo malo que la rendición de cuentas y fiscalización será casi nula y estará en manos de Morena y sus aliados, más las bisagras conexas.

POR FEDERICO DÖRING

DIPUTADO LOCAL DEL PAN

@FDORINGCASAR

PAL