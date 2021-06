Morena se abre camino rumbo a 2022

No terminamos aún de reponernos de la resaca electoral de este 2021 y en seis estados ya velan armas para iniciar la carrera por las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

Los habitantes de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas tienen nuevamente una cita en las urnas el 5 de junio de 2022.

Y si a los números que se registraron este año nos atenemos, el panorama no es muy alentador para el llamado bloque opositor de PRI, PAN y PRD.

Por ejemplo, el tricolor actualmente gobierna Hidalgo y Oaxaca, con Omar Fayad y Alejandro Murat como mandatarios, pero en la pasada elección a los dos les pasó por encima la maquinaria de Morena.

En Hidalgo, Morena y sus rémoras ganaron 14 de las 18 diputaciones locales y el PRI, sin alianza, no pudo ganar un solo distrito.

En Oaxaca, los morenistas también arrebataron al priismo la mayoría en el Congreso estatal: 19 de las 25 diputaciones las ganó el partido guinda. Las restantes se las quedaron el tricolor y sus aliados.

Tamaulipas, gobernado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, no fue la excepción en esta embestida. El partido de AMLO arrebató al PAN el control del Congreso local, luego de obtener 16 de los 22 diputados locales y las seis diputaciones federales en juego.

Con este resultado, el morenismo no sólo se prepara para tomar la plaza, sino que afilan cuchillos para cortar toda la inmunidad al mandatario y llevarlo ante la justicia por las denuncias en su contra.

En el caso de Durango y Aguascalientes, dos plazas gobernadas también por los blanquiazules José Rosas Aispuro y Martín Orozco, fueron las que mejor libradas salieron de la contienda pasada.

Sin embargo, en el caso de la entidad hidrocálida, el avance de Morena fue significativo. Logró cinco de los 11 municipios en disputa.

En tierras duranguenses, los daños fueron menores. Sólo obtuvieron cuatro de las 15 diputaciones locales.

En Quintana Roo, entidad que encabeza el aliancista Carlos Joaquín González, el crecimiento fue importante: Morena logró ocho de las 11 presidencias municipales en disputa.

Con base en toda esta información, podríamos anticipar que, a pesar de todos los pesares, el Movimiento Regeneración Nacional va que vuela para arrebatar al PRI al menos dos gubernaturas más, una al PAN, una más a la alianza y, en dos azules más, seguir dando la pelea.

Estamos por ver algo que nadie podría vaticinar hasta hace unas semanas.

***

Y a propósito de las elecciones en 2022, en Oaxaca ya se perfilan algunos nombres de los posibles contendientes por la candidatura de Morena.

Se trata de los senadores Raúl Bolaños, del PVEM, y los morenistas Susana Harp y Salomón Jara. Aunque hay quienes comentan que el legislador verde lleva la delantera.

Será premiado luego de presentar el transitorio que permite ampliar, por dos años más, la gestión del actual presidente de la Corte.

Cumplió en tiempo y forma con un polémico encargo, surgido de Palacio Nacional para ser ejecutado a través del Senado.

***

En este espacio hemos comentado que uno de los principales perdedores de las pasadas elecciones fue Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; sin embargo, me comentan que esto es una verdad a medias.

Los verdaderos derrotados fueron los gobernadores que cedieron sus plazas a Morena, como en Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Zacatecas.

Desde el punto de vista de un integrante del CEN, la mayoría de los mandatarios priistas negociaron su salida.

Ofrecieron al gobierno federal no meter la mano en los comicios a cambio de que no los investiguen en un futuro. Esa, me aseguran, esa fue la verdadera razón de la derrota.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La competencia siempre produce perdedores”.

