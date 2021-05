¿Maldad de Bours? ¿O está secuestrado políticamente?

Ricardo Bours no suelta la candidatura de Movimiento Ciudadano, a pesar de haber declinado a favor de Ernesto El Borrego Gándara, a días de la elección gubernamental.



El partido de Dante Delgado nombró a Manuel Scott como su nuevo candidato, pero este no puede ser registrado formalmente porque Bours no se ha dado de baja de manera formal ante el Instituto Electoral de Sonora.



Así que para el árbitro electoral, Bours sigue siendo oficialmente el aspirante de MC. Llámele como quiera: traición, chamaqueo, burla o sobrevivencia, pero este proceso está dejando cosas nuevas. No recuerdo, en los últimos 21 años, otro caso como este.



Bours mandó decir a la dirigencia nacional del partido que ya se bajó y dio los papeles a su abogada desde el martes a las 15 horas, pero de MC fueron al instituto electoral y le dijeron que no es así. Luego fueron enviados de la dirigencia a buscarlo a sus oficinas para que entregue la supuesta renuncia y no lo hizo.



En su momento, el candidato Bours cayó bien a Dante, fingió ser un hombre leal y de una sola pieza. Era visto al interior del partido como un hombre que llegaría lejos con ellos, pero de un día para otro todo cambió. Tras la ejecución de Abel Murrieta, ex procurador de Sonora y candidato del partido naranja a la alcaldía Cajeme, a quien Bours llevó al partido, éste le dio la espalda a Delgado y su movimiento.



El misterio es saber quién ordenó ejecutar a Murrieta, pero es casi clara la línea política con fines de tomar como botín al partido del águila para aprovecharse de las circunstancias. No sabemos si Bours es parte de esa operación intelectual y está implicado de forma directa, o si es víctima, o si tras el asesinato de su amigo los autores del crimen le llamaron por teléfono para advertirle lo que podía pasarle a él o a su familia y entonces esté muerto de miedo.



Tampoco sabemos si el hecho de negarse a darse de baja como candidato obedece a una especie de secuestro político del que Bours sea víctima en este momento y solo esté siguiendo instrucciones de la maña para hacerle la maldad a MC y favorecer o hundir a otro.



Sucede que en las condiciones en que en este momento se combinan las cosas, la falta de participación de MC en la contienda sería factor determinante del resultado del próximo 6 de junio, pues el capital político acumulado todo este tiempo por Bours era manzana en discordia del proceso en curso.



Bours, hasta antes del asesinato, tenía ganados 13 puntos porcentuales en la intención del voto de los sonorenses, mientras el candidato de Morena, Alfonso Durazo, tenía 39, y El Borrego Gándara, 27, de acuerdo a los últimos estudios de opinión elaborados por Heraldo Media Group. Otras encuestas ponen más cerrados al primero y segundo lugar, pero también le dan más de 11 puntos a Bours.



Al sumarse a éste y negarse a la baja ante el Instituto, hay dos grandes perjudicados: Dante Delgado y Alfonso Durazo, quien al haber arrancado el proceso con altas preferencias electorales puede convertirse en uno de los grandes perdedores de la elección de junio.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

