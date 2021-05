La responsabilidad de Daniel Vogel

La noticia de que la empresa Bitso, cofundada por el mexicano Daniel Vogel, ha alcanzado la categoría de “unicornio” por haber levantado en el mercado Dlls. $250 millones —y con ello haber alcanzado una valuación de Dlls. $2 mil 200 millones— implicó un verdadero festín en medio del desierto del emprendimiento mexicano. Pocos logros tan notorios como el de Vogel y sus socios.

Pero, cuando emergió aparecieron las interpretaciones comunes: las criptomonedas son inviolables; será inevitable su predominio en los siguientes años; sus atributos de rastreabilidad las hace únicas; etc. Cosas que sólo un pequeño grupo de mexicanos dentro de los que ha invertido en ese “activo” comprende.

Y es así porque lo que desea el inversionista no es convertirse en experto, sino simplemente obtener rendimientos e incrementar patrimonio. Por eso si uno sale a la calle y pregunta al vecino qué opina sobre la noticia del unicornio, hay una alta probabilidad de que el cuestionado lleve su mente a un animal azulado y a una canción de Silvio Rodríguez. Porque el mexicano promedio no sabe de valuaciones, y menos de blockchain. Y no tiene por qué.

Y por eso mismo lo logrado por Bitso ahora le impone a Vogel una responsabilidad que probablemente su emprendimiento originalmente no contempló, o por lo menos no con la magnitud requerida: educar al público mexicano. Si Bitso se convertirá de facto en el actor dominante del intercambio de criptomonedas en el país, Vogel deberá ser uno de los personajes más vocales de todo el espectro financiero de México. En pocas palabras: si las criptomonedas serán incluso medio de intercambio, como parece que podría ocurrir, las palabras de alguien como Vogel serán tan importantes como las del presidente de la Asociación de Bancos de México, las del gobernador del Banco de México, o las del secretario de Hacienda. Y su narrativa debería estar siendo preparada ya, y debería ser diseñada más allá de la explicación repetitiva de las cualidades de las criptomonedas.

No es cosa menor. Si decenas de millones de mexicanos se vuelcan a las criptomonedas en los siguientes años, y Bitso solidifica su dominio en ese mercado aquí, Daniel Vogel cargará a cuestas la mayor de las responsabilidades del país en materia financiera. La mayor: explicarle todo a la gente, las oportunidades… y los riesgos.

ASOFARMA

La farmacéutica Asofarma, que en México encabeza Frank J. Gutiérrez, lanzará esta semana una de las campañas más ambiciosas para concienciar a la población para retomar los estudios clínicos tras la pandemia de COVID-19. Muchas personas aplazaron análisis que resultarían clave para prevenir otros padecimientos. El énfasis se hará en las colonoscopias para detectar cáncer colorrectal, porque cada año surgen en el país 15 mil nuevos enfermos con ese padecimiento.

