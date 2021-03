Diego, el nuevo rostro de la oposición

Diego Fernández de Cevallos, un hombre de 80 años de edad que fue candidato presidencial hace un cuarto de siglo, se volvió un fenómeno de comunicación con su irrupción en las redes sociales, uno de los campos de batalla donde se libran las guerras políticas y electorales del siglo XXI en México y en el planeta.

El panista celebrará su cumpleaños 80, el 16 de marzo, tras superar, en una sola semana, los 100 mil seguidores en Twitter, 17 mil en Facebook y casi cinco mil en Instagram, con más de 300 mil reproducciones de su primer video en el que llama a los jóvenes a luchar “por un México sin mentiras”, su lema de campaña en 1994, cuando fue también un fenómeno.

Para un político tradicional, estos números en las redes sociales son trofeos, sobre todo para la egolatría del polémico litigante —falta ver si va más allá de la élite—, pero revelan también la falta de liderazgos de la oposición para contrarrestar a Andrés Manuel López Obrador.

Tuvo que venir alguien del pasado para tratar de darle coherencia a la narrativa opositora y nada menos que Fernández de Cevallos quien creó, junto con el priista Carlos Salinas, el PRIAN, la alianza de partidos que cogobernó México de 1988 a 2018 y que ahora se materializa en la coalición “Va por México”, articulada por el también salinista Claudio X. González.

López Obrador está feliz: Si la coalición del PRIAN le dio la razón histórica de que ambos partidos son lo mismo, con Claudio X. González como representante del poder económico que somete al poder político, Diego personifica a la “mafia del poder” que trama acabar con la Cuarta Transformación. Pero, además, la irrupción del panista se produjo en víspera de cumplirse 21 años, este domingo 7, del debate con López Obrador, en el programa de Televisa conducido por Joaquín López-Dóriga.

“Vamos a compartirlo, porque ese debate es actual”, ordenó un sonriente López Obrador, el viernes, una reproducción íntegra en la mañanera que hasta incluyó versión estenográfica.

Cómo no va a estar feliz el Presidente si todos sus adversarios, incluido Carlos Salinas, se han articulado en su contra y hasta su principal rival en la elección de 2018, Ricardo Anaya, le recomendó a Diego a la empresa que le maneja las redes sociales, Ojiva Consultores. Por cierto, esta empresa, propiedad de Andrea de Anda, no es barata: Anaya le pagó, sólo en su campaña presidencial, 29 millones de pesos, y Josefina Vázquez Mota le pagó 5 mdp en la del Estado de México.

En su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, Luis H. Alvarez, presidente del PAN durante los arreglos con Salinas, asegura que Fernández de Cevallos fue el de la idea de quemar las boletas del fraude de 1988 y reproduce un breve pero significativo diálogo con él:

“’Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN’. Y entonces le dije: ‘Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar’. Se me quedó viendo y luego se rió”.

POR ÁLVARO DELGADO

ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX

@ALVARO_DELGADO

maaz