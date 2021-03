Pronóstico acertado

Se cumplió lo que adelantamos en este espacio sobre dos candidaturas que estaban a punto de revelarse. Una fue la del ex futbolista Manuel Negrete, a quien lo abanderó el partido Fuerza por México para buscar el gobierno de Guerrero. El otro caso es el de la ex Miss Universo Lupita Jones, quien aceptó competir por Baja California con la alianza PAN, PRI y PRD.

Acto republicano

Ceremonia republicana se vio ayer en el Estado de México. Y es que, en el acto por el 197 Aniversario de la fundación de la entidad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció el trabajo y la relación institucional de la administración de Alfredo del Mazo con el gobierno federal. Una muestra más de que se puede gobernar sin distingos partidistas.

Pide los celulares

Que regresen los celulares, pidió la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, a los 11 legisladores que han solicitado licencia para buscar un cargo de elección popular. Y es que, sin esos aparatos que compró la Legislatura, sus suplentes no podrán ni pasar lista ni emitir su voto en las sesiones que se realicen vía remota, debido a la pandemia.

Contienda con el INE

Nos hacen ver que lo más ríspido que se espera la 4T en la campaña electoral es su relación con el INE, de Lorenzo Córdova. Porque las medidas que está tomando el Instituto para que no se use electoralmente el tema de la vacunación son las que más han puesto a Morena contra las cuerdas. De la oposición, explican, ni se están preocupando.

Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sacapuntas

Berrinche de la alcaldesa

Pésimo tino político tuvo la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, al no asistir a la entrega de la segunda etapa de rehabilitación del Parque Ecológico de la ciudad. Nos cuentan que está molesta porque Morena no le dio la reelección, y lo demuestra ausentándose de eventos con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo que no sabe es que los huecos siempre se llenan.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

jram