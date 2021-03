Santander saldrá de la BMV

En una operación que busca dejar en manos ibéricas los destinos de Santander México, la matriz española acaba de anunciar una oferta para recomprar sus acciones. La entidad que comanda Ana Botín ofrecerá a los accionistas minoritarios de Santander México la oportunidad de vender sus acciones con una prima sobre su cotización actual.

Estamos hablando de acciones por 8.3 por ciento del capital del banco que comanda Héctor Grisi Checa, lo que implica una inversión de aproximadamente 550 millones de euros.

Y bueno, la medida va en contracorriente de lo que se buscaba en otras administraciones, en el sentido de que entidades extranjeras cotizarán las acciones de sus entidades mexicanas en la Bolsa Mexicana de Valores.

El precio de compra será de 24 pesos por cada acción de Santander México (y su equivalente por cada American Depositary Share, que cotizan en la Bolsa de Nueva York), lo que supone una prima de 24.3 por ciento sobre el cierre de las acciones al 25 de marzo pasado y de 23.6 por ciento sobre el precio promedio ponderado de las últimas 30 sesiones.

LA RUTA DEL DINERO

Ahora que la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) se encuentra en manos de Ernesto Prieto, será pertinente que el abogado use su expertise en diversas ramas del derecho para cerrarle la puerta a Asbiin S.A. de C.V., o de lo contrario, una deshonesta compañía podría terminar como su proveedora de limpieza. La empresa mexiquense tiene una gran mancha en su historial, y la misma, pone en tela de juicio su experiencia. Para “cumplir” con los requisitos del Contrato Marco elaborado por Hacienda para la contratación de ese servicio, la misma habría falsificado papeles para su entrega, ya que cuando un notario acudió a dar fe de las instalaciones de Grupo Pasatex S. de R.L de C.V. en las que Asbiin supuestamente se desempeñó, en el lugar no había la infraestructura referida. Todo indica que la firma logró engañar a la dependencia, al mando de Arturo Herrera, sin embargo, hará falta que el equipo de Prieto Ortega haga lo propio al revisar la documentación. Pero ,no es lo único que enciende alertas, ya que en el sector se comenta que los cálculos no serán suficientes para dar salida a los compromisos operativos y fiscales, por lo que el aviso también tiene como destinatario a Zoé Robledo, en el IMSS... No hay que perder de vista una figura de inversión que está creciendo como bola de nieve en nuestro país. Me refiero al crowd equity o esquema de financiamiento colectivo y donde pequeños inversionistas tienen acceso a la capitalización de empresas. Un ejemplo de esa figura que regula la Ley Fintech es la plataforma mexicana Snowball, que dirige Gustavo Martínez, y que se ha puesto a disposición de los inversionistas que están en el mundo digital con montos pequeños desde 182 pesos y rendimientos que han sido de doble dígito al capitalizar a pequeñas y medianas empresas, además de startups y franquicias. Snowball en 2020 captó 52 millones de pesos de más de 27 mil inversionistas.

Por ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

