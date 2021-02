Más de lo mismo: Refritos y compadres, los “nuevos” candidatos a diputados de Va por México

Ya vamos para dos años y medio sin que México tenga una verdadera oposición política. Morena aplastó a tal grado en las elecciones de 2018 que dejó muy atrás a sus rivales políticos. Por primera vez desde 1997, el presidente en turno y su partido tenían control absoluto del Ejecutivo y el Legislativo. Ese voto reflejó mucho del hartazgo del ciudadano mexicano a “lo mismo de siempre”, ese régimen lleno de corrupción, amiguismo, nepotismo y todos los -ismos negativos que se nos puedan llegar a ocurrir.

Lo triste es que parece que no aprendieron nada. Los partidos de la alianza “Va por México”, incoherente e incongruente como pocas cosas en esta vida, presentaron sus listas de candidatos para diputados federales. Más que tomar la decisión de impulsar candidaturas ciudadanas, caras nuevas, gente con buen perfil, cayeron en lo mismo de siempre.

El ejemplo más claro es que el PAN postuló a Margarita Zavala. Hace cinco años no se querían ver ni en pintura y ahora que México Libre no consiguió su registro, fumaron la pipa de la paz; también ayuda que ya no esté Ricardo Anaya. Otros nombres que ya son viejos conocidos: Roberto Gil Zuarth, ex particular de FCH, ex senador; Santiago Creel, ex SEGOB con Fox, y Francisco Ramírez Acuña, también ex SEGOB con Felipe Calderón.

El PRI tampoco se quedó atrás. Pusieron en su lista de plurinominales a Carolina Viggiano, secretaria general del PRI; Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y esposo de Carolina Viggiano, y al propio Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche y presidente del PRI. Las únicas caras “nuevas” son Pablo Gamboa (hijo de Emilio Gamboa) y Eduardo Murat, hermano del gobernador de Oaxaca.

¿Es en serio? ¿Dónde están los perfiles ciudadanos? Se suponía que uno de los objetivos de la alianza tripartita era proponer a perfiles verdaderamente ajenos al mundo de la política que fueran capaces de representar a los mexicanos. Es muy triste ver que la oposición se dispara en el pie de esta manera. Con los nombres que acabo de enlistar, Morena se podría dar un día de campo señalando y criticando a sus candidatos. Ojalá lo hagan. Lo peor es que con estos personajes ya conocidos, los tres partidos cayeron en la narrativa morenista de que “quieren regresar al poder”.

Prometieron perfiles ciudadanos y a la mera hora todo quedó entre los mismos de siempre. El único perfil ciudadano era María Elena Pérez-Jaén, ex comisionada del IFAI, pero a ella le ofrecieron una suplencia.

Es francamente lamentable la miopía o, de plano, ya es una fuerte ceguera la que tienen PAN, PRI y PRD; los tres serán los causantes de su propia desgracia. Hay muchísima gente fuera del círculo político que es muy valiosa y está dispuesta a entrarle al juego político para representar a sus conciudadanos. Pero no, se fueron por los mismos de siempre: el recalentado, el refrito... Va a pasar el 6 de junio y se preguntarán “¿Por qué nos fue tan mal?”

No hay peor ciego que el que no quiere ver.