Visibilizar derechos

Las condiciones en que laboran las personas trabajadoras del hogar reflejan una condición de invisibilidad, que se traduce en menores oportunidades y mayores desventajas, como problemas de salud, maltrato, discriminación, exclusión y violencia.

Enfrentan largas jornadas de trabajo, no cuentan con un salario justo, carecen de seguridad social, no tienen un contrato y no se les proporcionan prestaciones como aguinaldo y vacaciones pagadas. Es muy importante abrir espacios de diálogo y de discusión, y concretar acciones entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil para visibilizar con mayor fuerza la discriminación y violencia que sufren y así avanzar en el respeto a sus derechos humanos laborales.

Las acciones realizadas por organizaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar con la campaña “Cuida a quien te cuida, respeta sus derechos”, representan la oportunidad para que todas y todos los involucrados en el mercado laboral sumen esfuerzos y coordinen acciones.

Según el Inegi, al tercer trimestre de 2021, 200 mil 446 personas en la capital se emplean en esta actividad, y a nivel nacional lo hacen dos millones 229 mil 256.

A nivel nacional, 89.5 por ciento lo realizan mujeres y en la CDMX, 83.5 por ciento. 98.8 por ciento trabaja sin un contrato, por lo que su labor debe ser reconocida, tener una jornada justa, un contrato, prestaciones y seguridad social. De acuerdo con la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017, revela que las principales formas de discriminación a las que se enfrentan las trabajadoras del hogar son las burlas, sometimiento a trabajos pesados, malos tratos e insultos.

En ocasiones, estas personas son obligadas a trabajar de planta, sin descanso, alejadas de su familia, justo cuando en este contexto de pandemia se agudiza la necesidad de contar con servicios de salud. Durante la crisis sanitaria este sector sufrió estragos en la CDMX, dejando a cerca de 35 mil personas sin trabajo.

Cuando un derecho no se conoce, no se ejerce, pues es necesario primero visibilizarlos y de esa manera poder solicitar su cumplimiento y puntual ejercicio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la prueba piloto de afiliación de personas trabajadoras al IMSS, y la postura de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es muy clara: se debe trabajar en favor de los derechos humanos de las personas en la CDMX.

Sin embargo, hay áreas de oportunidad que deberán ser tomadas en cuenta en el diseño de programas y políticas públicas, así como en la actualización de normas legislativas como la necesidad de armonizar la legislación de acuerdo con lo establecido en el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que la actividad doméstica es un trabajo y quienes lo llevan a cabo tienen igual derecho que los demás trabajadores.

No es un opcional, es un derecho.

POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN

SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO EN CDMX

@LUIS_DIAZDELEON

PAL