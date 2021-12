No sé ustedes, pero de las cosas que más me movieron durante el momento que el mundo se paró, llámese COVID-19, empecé a buscar y experimentar cosas que me ayudaran a sobrepasar todas las consecuencias que esta crisis nos generó. Siempre he creído en la meditación, ojalá la practicara más, sin embargo, los momentos que dedico a meditar, ya sea un minuto esperando en el semáforo, en la regadera, o en mi altar me da un profundo sentimiento de paz.

Dentro de esta conexión encontré el poder de la gratitud. Ciertamente en cualquier situación por la que estemos pasando siempre hay una óptica pesimista u optimista. Yo tiendo a ser del club de los optimistas, por que al discernir la realidad me encuentro con factores donde, sin duda, hay cosas buenas por más negro que se vea el panorama.

Uno de estos factores es el agradecer por todo lo que SÍ tenemos y no sólo ver lo que NO tenemos. Pueden ser cosas tan cotidianas pero de mucha importancia, como el agua, un techo donde vivir, una familia, una pareja, etc. Al practicar la gratitud todos los días nuestra vida comienza a dar un giro, porque ves las cosas de otra manera y le das mucho más valor a lo que tiene un verdadero significado.

Venimos a esta vida a aprender y crecer como seres humanos y a desarrollarnos en múltiples capacidades, y tratar de ser siempre una mejor versión de uno mismo. Para mí una de las grandes conquistas es estar en paz, porque produce felicidad y bienestar; otro reto es identificar el poder que podemos tener sobre nuestras mentes, siendo ésta una gran aliada o una gran detractora.

Decidí escribir sobre la gratitud ya que en el mes de noviembre hay un día especifico, de hecho el tercer jueves del mes, donde los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. Me parece así como todos los demás días donde se festejan múltiples cosas, esta celebración habla sobre una celebración universal, que si todos nos concientizamos sobre el impacto que tiene la acción de gracias viviríamos en un eterno círculo vicioso de hermandad.

Lo otro que me llama mucho la atención sobre el Día de Acción de Gracias, típicamente conocido como Thanksgiving, es su origen y de dónde salió. Si nos vamos a la historia, surgió cuando llegó el Mayflower a Norteamérica con todos los migrantes, los nativos los cobijaron y les ofrecían comida ya que estaban bajo condiciones deplorables por su situación. Aquí es donde los migrantes daban las gracias por esta generosidad y ahí nació el Thanksgiving. Nuevamente desde una situación dificultosa y extrema como es estar muriendo de frío y hambre, siempre hay algo de que dar gracias.

Ya después lo que ocurrió con los migrantes y los nativos es otra historia, sería interesante que la leyeran, pero a pesar de esa historia esta celebración tiene un gran valor para mí, por como la gratitud se ha convertido en la mejor moneda de cambio, a pesar de no dejar de estar consciente de su origen y todo lo que envuelve esa historia, prefiero enfocarme en lo positivo y celebrar la gratitud no sólo en el Día de Acción de Gracias, sino todos los días. Y por todas estas razones y más, los y las invito a reflexionar sobre lo que podría impactar en sus vidas y sus alrededores.

POR MICHELLE FERRARI

