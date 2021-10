Incumplen acuerdo

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, heredó un tema que se le está convirtiendo en una bomba de tiempo y deberá apurarse a resolverlo si quiere evitar que le explote en las manos y lo deje mal parado.

Resulta que desde la administración pasada y con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca se realizaron una serie de acuerdos de expropiación de terrenos en una de las comunidades que es considerada de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que es San Lorenzo Acopilco, y que se encuentra en la alcaldía Cuajimalpa.

Desde luego, que entre los acuerdos era el pago de los terrenos de parte del gobierno federal, ya que por el trazo del Tren eran de suma importancia expropiarlos.

Pues resulta que a poco más de cinco años de que se dieron esos acuerdos y se comprometiera la palabra del gobierno federal, además de que se han realizado múltiples mesas de trabajo para resolver este asunto, la comunidad de San Lorenzo Acopilco no ha recibido un solo peso de esas expropiaciones.

Ahora le toca al ingeniero Arganis resolver este conflicto que puede derivar en protestas serias de sus pobladores si no se toman cartas en el asunto y se llega a una solución.

Apenas la semana pasada se movilizaron más de tres mil personas para protestar en la lateral de la autopista México-Toluca quienes estuvieron por más de tres horas con cartulinas exigiendo fueran atendidos sus demandas por la SCT.

El tema no es menor, se habla de una cantidad que al momento anda en los 156 millones de pesos. El líder de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, Gabino Sandoval, anticipa que las protestas no pararán, porque la comunidad que representa ya está harta de que les dan largas en la SCT y no resuelvan el compromiso adquirido, además de que la construcción del Tren sigue su curso y lo menos que se quiere es que pueda ser obstaculizada por el incumplimiento de pago a los pobladores.

NUTRICIÓN, LAS CIFRAS NO MIENTEN

Aquí le hemos dicho que la diabetes y la obesidad en México son los padecimientos a vencer y no el COVID-19. En el primer caso, la cifra rebasa 12 millones de personas que tienen el padecimiento, y en el segundo, siete de cada 10 ciudadanos presentan está condición. De ahí que Sanulac Nutrición México, que dirige Mario Sánchez, ha reforzado sus programas de bienestar para padres en apoyo a la nueva familia en pandemia, donde los nutrientes juegan un papel importante, de ahí que, al tomar decisiones de alimentación para sus hijos, buscan acceder a las mejores opciones. Por ejemplo, la leche. Hay que mencionar que en la etapa de crecimiento, es crucial que las proteínas sean las de mayor calidad y cantidad que favorezcan el desarrollo adecuado del bebé. No olvidemos que la OMS advierte que son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional.

