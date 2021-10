George Romney

Huyendo de la intolerancia religiosa, una comunidad de mormones se estableció en el estado de Chihuahua donde, entre otras personas, nació a principios del siglo XX el señor Romney, quien fue precandidato a la presidencia de Estados Unidos en 1968. Habiendo nacido en México, técnicamente sería el primer candidato a tan alto puesto, nacido en nuestro país.

Romney, formado en la rígida disciplina de su religión, ascendió como empresario, llegando a presidir en Detroit a la empresa automotriz American Motors —la que fabricaba el Rambler y el Jeep original—. Al incursionar en la política, fue gobernador de Michigan por dos periodos. Luego fue considerado precandidato a la Presidencia de ese país para competir con el señor Richard Nixon.

En esos años estaba en su apogeo la Guerra Fría y el enfrentamiento en Vietnam. Después de una gira por ese país, regresó y retiró su candidatura. Cuando Nixon ganó la elección, lo invitó a la cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Su hijo de hombre Mitt, también de religión mormona, se ha distinguido por sus dotes empresariales y fue responsable de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002, en Utah. Después, fue gobernador de Massachusetts y precandidato a la Presidencia por el Partido Republicano.

Mitt es una fina persona, ha expresado que tiene respeto por México y por la hospitalidad que le dio a su familia-comunidad cuando llegaron a nuestro país. Ha tenido opiniones duras sobre el tema migratorio, aunque él mismo lo explica en el sentido de que ha faltado hablar claro sobre el tema.

Dice que Estados Unidos necesita de los mexicanos, pero no se ha tomado el tiempo para organizar la atención a esa necesidad; en tanto, México no ha resuelto el problema de la pobreza y se entiende que su gente tenga que migrar para buscar un empleo… no tanto buscando el sueño americano.

Lo sorprendente es cómo estamos entrelazados los dos países.

Dos precandidatos a la Presidencia, uno nacido en México y su hijo, técnicamente también mexicano, que buscó la oportunidad cuatro décadas después.

