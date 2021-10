Hidalgo, el dilema de Arturo Herrera

El dilema de Arturo Herrera, exsecretario de la SHCP de AMLO. Irá como gobernador de Banxico, en unas semanas, pero algunos lo candidatean para la gubernatura de Hidalgo, en 2022, obviamente por Morena. Banxico es una carta internacional, pero la gubernatura es carrera política para el tecnócrata, aunque no deja de ser un volado. Quienes brincan en el PRI, para suceder a Omar Fayad, son Jorge Rojo, de la dinastía Rojo; el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, y la diputada Carolina Viggiano. La carta morenista es Julio Menchaca y, muy lejos, Abraham Mendoza, superdelegado. Todo lo demás es chiquillería.

AGUASCALIENTES: El alfil del exgobernador Carlos Lozano (PRI), Francisco Chávez Rangel será sentenciado a cárcel por corrupción en el IEA. Paco es el alfil de Lozano y de su esposa, Blanca Rivera, quien busca la gubernatura para 2022. La pareja tricolor ve más lejos saciar su glotonería presupuestal.esta

TABASCO: Todavía no sana de las heridas que dejó la crisis sindical y represiva de Dos Bocas e ICA Fluor, cuando el gobernador Carlos Merino tiene una sui generis crisis social en Centro. Resulta que un panteón municipal fue privatizado por el exalcalde de Morena, Evaristo Hernández, y la sociedad se enfurió. La actual edil, Yolanda Osuna, también morenista, no sabe qué hacer con el regalo a la empresa Tecnología del Sureste, que despojará a los muertos de sus tumbas. ¿Fue gratis? Entre morenistas no se hurgan los negocios sucios.

OAXACA: El encargado de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la 4T, el Corredor Transístmico, es el empresario Rafael Marín Mollinedo. Para hacer atractiva la inversión en este polo de desarrollo, otorgarán estímulos fiscales para que cientos de empresas se instalen en la zona y transporten sus productos por tren.

CDMX: La magistrada Celia Marín Sasaki suspira, otra vez, por presidir el Poder Judicial local. Organiza mítines masivos con militantes y funcionarios del PAN. ¿Sabrá que son los magistrados del PJCDMX quienes eligen a su presidente? No es una elección popular.

PUEBLA: Otra decepción de Morena. Karina Pérez Popoca, exalcaldesa de San Andrés Cholula, enriqueció a su familia con dinero del pueblo. Favoreció a las empresas de su esposo, Javier Elías Axamal. Cínicamente, le donó 7.5 mil metros cuadrados a una fundación de su cónyuge, donde maicearon a ediles del PRI. ¿Destapará la cloaca de Karina su sucesor, el panista Edmundo Tlatehui Percino? Urge castigar a quienes roban al pueblo, sin complicidades.

VERACRUZ: Al Órgano Electoral local le falló el ábaco. Sacrificó una diputación a MC, que lidera localmente Sergio Gill Rullán, para beneficiar a partidos satélites de Morena. ¿Torpeza o mala fe del OPLE, de José Bonilla?

QUERÉTARO: El Instituto Electoral local quitó el registro a Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Querétaro Independiente. El gobierno de Mauricio Kuri se ahorrará más de 150 millones de pesos al año.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ