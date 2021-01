“Sociedad y manipulación. Una sociedad bien informada y organizada puede alcanzar con mayor eficacia sus objetivos y preservar su continuidad. Una sociedad tiene derecho a la información verdadera, misma que el Estado debía proteger, pero hay autoridades que no lo entienden, no les conviene, y se aprende del poder social y político que la manipulación es notoria. Se explota para los propios intereses, la confianza que se puede tener en las personas y en los principios debidos, el desconocimiento o la necesidad de los escuchas y la mala creencia de que la verdad ha de ser dicha de una determinada manera. Se ha generalizado el ocultamiento de información, la distorsión de lo mensajes, proliferan las noticias falsas y que vivamos en un entorno de opacidad, desinformación, confusión y manipulación. Señalemos al que manipula y no al que no colabora. La verdad y la transparencia deben priorizarse”.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE