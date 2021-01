¿Cuándo se van a REUNIR en PERSONA Joe Biden y AMLO?

Con la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, comienza una nueva etapa para el país y en los próximos días y meses llegará una serie de cambios que el mandatario planea implementar.

Algunas de esas modificaciones tienen que ver con la postura de este país hacia el mundo, en específico en su relación con México, pues ambas naciones comparten temas prioritarios para su bienestar, como las crisis de seguridad y migratoria, el comercio y el medioambiente, entre muchos otros.

¿Cuándo se reunirán los mandatarios?

Debido a la estrecha relación que han mantenido México y Estados Unidos, es común que en los primeros meses del mandato de un nuevo presidente, este realice una visita a su homólogo al otro lado de la frontera. Por lo menos así lo han hecho los últimos presidentes de ambos países, en el caso de Estados Unidos, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama visitaron México en repetidas ocasiones, e incluso Trump hizo lo propio aunque antes de ser mandatario.



Sin embargo, en esta ocasión, por la situación sanitaria de emergencia que se vive en ambos países no se espera una reunión presencial pronto entre ambos líderes. Incluso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que este encuentro cara a cara "no hace falta".

"No hay nada que temer. Son muy buenas las relaciones con el actual gobierno de Estados Unidos y no hay nada que indique ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden", expresó López Obrador en su habitual mañanera.

Coparmex urge a renovar relación con EU, tras asunción de Biden

El más reciente acercamiento entre los mandatarios fue a través de una llamada telefónica el pasado mes de diciembre, en la cual, de acuerdo con The New York Times, AMLO no desaprovechó la oportunidad para elegiar al presidente saliente Donald Trump.

“Debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump”, dijo López Obrador, según el medio estadounidense.