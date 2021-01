Así fue la primera LLAMADA entre Joe Biden y AMLO, filtran los detalles

Estados Unidos está a menos de 24 horas de tener un nuevo Presidente, Joe Biden, con enfoques diferentes a los de Donald Trump y con proyectos a la Ley Migratoria; es justo por eso que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comunicó con Biden y la prensa norteamericana ya filtró todo lo que se dijeron.

De acuerdo con The New York Times en la primera llamada telefónica de AMLO con Biden, el mexicano no perdió la oportunidad de elogiar a Donald Trump y sobre todo la buena relación que se estableció entre su Gobierno con el del republicano. Recordemos que Enrique Peña Nieto no mantenía una relación tan cercana con Trump e incluso en algunos momentos, resultó muy tensa.

“Debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump. Él respeta nuestra soberanía”, agregó el ejecutivo mexicano durante la llamada según el medio estadounidense.

En la edición del periódico de EU, la periodista Natalie Kitroeff hizo énfasis en que México fue uno de los últimos países en reconocer a Biden como presidente electo de Estados Unidos y es que hasta que resolvieron los asuntos legales de la elección AMLO emitió un mensaje.

The New York Times generó ruido después de titular a su artículo como “Andrés Manuel López Obrador ya extraña a Donald Trump, a quien alguna vez criticó” y es que según ellos, es raro que un político de izquierda demuestre un aprecio tan fuerte hacia Donald Trump.

Del otro lado está Trump, quien en repetidas ocasiones hizo pública su simpatía por AMLO y refiriéndose a él como "un gran caballero, amigo mío", esto durante un discurso en Texas.

Reforma migratoria, ¿un punto de AMISTAD entre Biden y AMLO?

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, tiene una muy buena noticia para todos los connacionales, latinos y de otras nacionalidades que viven en el país más poderoso del mundo de indocumentados. El político busca darle la ciudadanía a todo aquel inmigrante que tenga 8 años viviendo en EU.

Además, Biden busca una expansión de las admisiones de refugiados; todo esto como una reforma radical en las leyes de inmigración que enviará el mismo 20 de enero; es decir, el día de su investidura, reveló The Washington Post.

El medio estadounidense, reveló que la propuesta legislativa de Biden, que será enviada al Congreso este miércoles, incluye un fuerte enfoque para tratar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica.

¿Cómo sería el proceso de CIUDADANÍA?

El plan de Biden y de su vicepresidenta electa, Kamala Harris, es la temporalidad de ocho años, misma que pondría a millones de inmigrantes en un proceso de legalización. Primero estarían en un estado temporal durante cinco año y después les otorgarían la Green Card; esto una vez que cumplan con ciertos requisitos como la verificación de sus antecedentes y el pago de impuestos.