Austeridad, oposición y relación con Joe Biden: la coyuntura a la que hará frente AMLO

Durante la transmisión de la mesa de análisis El Heraldo de México y La Silla Rota, Alfredo González y Jorge Ramos hablaron con los diputados Javier Hidalgo de Morena, Cynthia López Castro del PRI y Adriana Dávila del PAN sobre la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus opositores.

Por su parte, el morenista dijo que las conferencias mañaneras es un ejemplo para que los gobiernos del mundo lleven a cabo la comunicación institucional a la ciudadanía. Además de esto, destacó que no ve un asunto político en que se incluya en este ejercicio, por lo que descartó los juicios en contra del mandatario que lo señalan por tratar de incidir en las elecciones desde estas transmisiones.

Al respecto, Cynthia López Castro respondió que la oposición a que AMLO hable de los comicios en estos espacios no corresponde a una limitación de su libertad de expresión, sino a una solicitud de que se respete la Constitución, la cual limita la manifestación de ideas a favor de los partidos por parte de un funcionario durante las temporadas electorales a fin de proporcionar una equidad en las votaciones.

Adriana Dávila dijo que antes de manifestarse sobre los temas políticos, el presidente debería tomar conciencia de que no lidera solamente a sus simpatizantes, por lo que no tiene derecho a desacreditar a otros partidos, funcionarios o incluso dedicarse a difundir propaganda a favor de su partido.

"Cuando la rendición de cuentas es sobre la política pública, eso es muy bueno, y me encantaría ver a un presidente que se levanta pues si no a las seis de la mañana, no importa que se levante a las ocho, a mí me gustaría que se durmiera un poquito más, quizá a lo mejor eso le abría un poquito la mente, le permitiría tener más lucidez sobre la realidad que vive México".