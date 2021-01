Ante la situación que atravesamos, la industria de la hospitalidad ha hecho una labor titánica: que si day trips… que si staycations… que si road trips… Lo de hoy, hoy, hoy es tener todo un hotel, exclusivamente, para tí. Aquí, allá y acullá.

Bajo el título de The Whole Place to Yourself, The Robey Chicago propone un manera segura y privada para organizar un petit comité con familia, amigos, ambos dos o, por qué no, una escapada única en pareja para Valentine's Day. Esta estrategia NO tiene nada que ver con los establecimientos de economías compartidas. Decir que todo el hotel está al servicio de un grupo implica eso: TODO el hotel. Desde su equipo de ama de llaves –siempre profesional y eficiente–, su especializado servicio de concierge y su comprobada seguridad, hasta sus amenities. No hay que sacrificar nada y todo viene incluido. Además, por supuesto, del know-how del hotel, su reputación, su calidad de mantenimiento, y la consistencia y el profesionalismo del servicio.

Puede ser Grupo HABITA y cualquiera de sus 13 hoteles en siete destinos en México y Chicago; o algunos más, afiliados a la plataforma de hospitalidad Indagare que con el programa The Benefits of Going Private comparte qué hacer, qué saber y todo lo necesario para reservar un hotel para ti y tu burbuja CO-vid solitos. Quizás, incluso, all of the above más un avión privado. Sin duda, esa es la mejor evasión: ya sea cerca o lejos, un lugar sólo para tu COVID-19 bubble, accesible por automóvil o private plane, y con la seguridad otorgada por los estrictos protocolos de sanidad.

El título de esta columna hace referencia a My Own Private Idaho, la “peli” de Gus van Sant de 1991, con River Phoenix. El director, con quien departí, el año pasado, en San Miguel de Allende y que está tan en boga por los cortos realizados con Alessandro Michele para el #GucciFest –presentado en noviembre del año pasado–, sigue siendo un referente obligado de lo cool.

