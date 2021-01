Elecciones y libertad de expresión presidencial

En la agenda pública de la semana pasada causó polémica la postura del presidente del INE, Lorenzo Córdova sobre el alcance de la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Censura clamaron los miembros más cercanos de MORENA. Córdova matizó sus dichos poco después. En un primer momento, el presidente del INE afirmó que: “la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería suspenderse en abril y mayo” (https://cutt.ly/KjUZGmu) donde no aclaró que era su postura personal, no una institucional del INE. Ante las acusaciones de censura, Córdova hizo una aclaración en redes: “La Ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. Pero los medios de comunicación tienen el derecho de comunicarlas e incluso retomar fragmentos de dichos contenidos” (https://n9.cl/tqz68g). Hay que decir que la aclaración fue poco afortunada porque la expresión “íntegra” no está en la Constitución ni en la ley” y la libertad de información que dio a los medios como una salida política haría nugatoria la medida efectivamente prevista en el artículo 134 constitucional que prohíbe usar recursos públicos para resaltar logros de gobierno en épocas electorales.

Se trata, además, de una norma imperfecta, toda vez que suponiendo sin conceder que el presidente incurriera claramente en los supuestos del citado artículo 134 constitucional no existe mecanismo de sanción al titular del Ejecutivo Federal porque hasta este momento sólo puede ser sancionado por delitos graves del orden común (que no existen en el código penal) y traición a la patria, según lo dispone el artículo 108 de la Constitución.

El efecto de esas declaraciones fue paradójico, en los estudios demoscópicos internos las declaraciones de Córdova, aun con la aclaración respectiva posterior, victimizó al presidente que capitalizó esas expresiones en su amplísima base electoral que percibió un agravio. No fue un disenso concertado entre Córdova y la 4T que hubiera sido una jugada maestra de alta política, me confirmaron, se trató de una genuina expresión de Córdova quien ha intentado en ocasiones anteriores acotar las mañaneras, me recordaron, pero la sala superior del Tribunal Electoral del PJF ha revocado esas medidas en dos ocasiones.

Al final del día esa temprana postura de Córdova se descafeinó en el acuerdo del INE donde todo quedó en que el Presidente y los gobernadores no deben violar la ley, resolución muy distinta, genérica de lo que se había anticipado y donde nadie en su sano juico podría estar en contra de una decisión de esa naturaleza que es, en realidad, poesía jurídica sin fines prácticos a pesar de que los medios desafectos a la 4T le hayan dado un valor que no tiene.

POR ERNESTO VILLANUEVA

COLABORADOR

@EVILLANUEVAMX