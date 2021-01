La nueva cepa... la bola

Mis queridos amigos, la cosa está canija. Algunos echaban las campanas al vuelo por el cambio de año y por la llegada de las vacunas, pero si nos atenemos a las predicciones sanitarias o a las de la mismísima Mohni Vidente no tenemos ni para dónde hacernos.

La astróloga se descosió en Heraldo Televisión, asegurando que este año llegan los extraterrestres y balean a Trump, lo mismo que al ¡Papa Francisco! Miren, el pelos de maraca de brujo ya de por sí se va a aventar un tiro con la Nancy Pelossi y para mí que, ahora sí se la apeleishon.

Nomás de maldad que al pobrecito no lo dejen quedarse en la Casa Blanca hasta el día 19 de este mes. En serio no me negarán que este 2021 también está arrancando con todo: toma del Capitolio, incendio del Metro... y nuevas variantes ¡de COVID! O son señales del apocalipsis, o deveras esta es nuestra nueva normalidad.

Platicando con la súper especialista en vacunas contra el COVID-19 y egresada de Oxford (ella, no la vacuna), me aclaró algunas cosas y me dejó más preocupada, incluso, que la vidente. Primero, que la llamada nueva cepa (y no es cepa la bola), no puede ser llamada así porque no es completamente diferente al SARS-CoV2 original, entonces debemos referirnos a ella como “una variante”. En el caso de la inglesa es la denominada B117. Eso sí, “23 de los genomas se han modificado y esto la hace mucho más contagiosa. No más violenta, ni más mortal”. A decir de los que saben, ¡la vacuna seguirá sirviendo para esta variante! Aplausos.

¿Cómo nos cayó el chahuistle? Pues con la llegada de un buzo que trabajaba para una empresa china, en un vuelo de Amsterdam, o sea, los Países Bajos. La esposa llegó asintomática y ha dado negativo a las pruebas. La experta me contó que la prueba que actualmente hacemos de escobillado en la nariz no funciona realmente para detectar la variante inglesa.

Ese es otro pequeño problema, porque según la doctora no sólo debemos tener cinco casos como los que han reportado, sino muchos más y esto podría llenar, ahora sí, hasta desbordar los hospitales de la Ciudad de México.

Me asegura que esta variante le pega más a jóvenes y niños. Y que seguramente estará pegando nos contuvo por ahí de marzo así que no podemos bajar la guardia.

Sin embargo, los investigadores no están tan preocupados por la variante inglesa, sino por la japonesa que se dio a conocer hace escasos tres días.

En Japón fue detectada esta variante en viajeros que provenían de Brasil y aún no se ha corroborado si es la también ya reconocida variante de la Amazonia.

Esta se cree que podría ser mucho más violenta y las vacunas tal cual se distribuyen actualmente, no le harán ni cosquillas. Esto de las variantes ya parece el menú de tortería de la Portales: cubana, con pierna, española con chorizo, mexicana... con muchos huevos.

La verdad es que no debemos vivir con miedo, sino atendiendo el sentido común que normalmente es el menos común de los sentidos.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA