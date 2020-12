Industria del cine acaba el año e inicia el 2021 con estrenos mundiales

Cuando pensaba en enero del 2021, nunca me hubiera imaginado que llegaríamos hasta este punto con la pandemia en su peor etapa, y que a pesar de que la vacuna contra el COVID19 es una realidad, la ocupación hospitalaria está a su máxima capacidad y con ello algunas ciudades de la República Mexicana han regresado al semáforo rojo.

Todo esto trae como consecuencia el paro de actividades no esenciales y el cine es una de ellas. Así pues que cintas como Mujer Maravilla, Leona o Dime Cuándo Tú, fueran boicoteadas por la propia situación que estamos viviendo.

Y vaya que el filme de Wonder Woman 1984 había estado buscando su gran oportunidad para estrenarse y cuando por fin lo hizo, la superheroína no fue capaz ni de salvarse así misma, pues al menos en la Ciudad de México, en el fin de semana de estreno todo paró de nuevo y obviamente la cinta no recuperó lo que se esperaba en taquilla.

Y por ello la gran apuesta de Warner Bros para el próximo año de estrenar todas sus películas al mismo tiempo tanto en cine convencional como en streaming. O de plano lo que hizo la casa Disney-Pixar al mandar a su plataforma en streaming los grandes proyectos que traía para el 2020 como la cinta animada Soul, que ha sido la revelación del 2020 o la versión en live action

de Mulán, qué pasó sin pena ni gloria.

Pero no seamos negativos y pensemos que en este 2021 los cines regresarán a la normalidad y por fin veremos a Daniel Craig interpretar por última vez al agente 007 en el filme Sin Tiempo para Morir, o la novena entrega de Rápidos y Furiosos que también se tuvo que posponer o el tan esperado regreso de Tom Cruise en la cinta Top Gun: Maverick, la cual marca el regreso de Tom Cruise a la franquicia después de 30 años de verlo trepado en un avión por primera vez.

Pero para los que somos fanáticos de los superhéroes se nos vienen estrenos importantes como Viuda Negra, otra asignatura pendiente del 2020 o el filme Morbius, en el que veremos al ganador del Oscar Jared Leto convertirse en el enemigo número uno de Spiderman.

Además en cuestión de series, llegará a la plataforma de Disney+ WandaVisión, un proyecto que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y en el cual nos contarán un poco más a detalle la relación entre estos dos personajes del UCM.

En cuestión de películas oscareables me tiene muy emocionada ver cintas como El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins o Una noche en Miami que lleva a la actriz Regina King en su debut como directora o Noticias del Gran Mundo con Tom Hanks encabezando el filme. Así también está Nomadland, cinta que ya obtuvo el máximo premio en la Mostra de Venecia y que por fin podremos ver en nuestros país a principios del año si la pandemia nos lo permite.

Muchos estrenos que vienen esperando que los cines regresen a la normalidad y cuando eso pase, por favor confíen en los complejos cinematográficos que me consta han hecho un trabajo bestial para mantener las medidas sanitarias al 100 por ciento convirtiéndolos en lugares mucho más seguros que cualquier otro, me atrevería a decir que hasta que nuestras propias casas. Así es que ¡NOS VEMOS EN EL CINE Y FELIZ 2021!