Aduana Mexicana y su estrategia para la competitividad

Cada cinco años, la Organización Mundial de Aduanas lleva a cabo una enmienda al Sistema Armonizado, es decir, actualizan, corrigen, incorporan o disminuyen fracciones arancelarias con las cuales se clasifica la mercancía que se importa o se exporta a fin de determinar el porcentaje de aranceles o impuestos que deben pagar, así como las regulaciones que esas mercancías están obligadas de cumplir cuando entran o salen del territorio nacional.



El 1 de julio de 2020 fue publicada en nuestro país la Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), que implementa la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado a nuestra Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE); compacta la Tarifa reduciendo en más de 4 mil fracciones (dentro de esta compactación NO SE MODIFICAN los aranceles, las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, ni el Capítulo 98); y se implementa un quinto par de dígitos a la fracción arancelaria, conocido como NICO: el Número de Identificación Comercial que servirá para identificar con más detalle a las mercancías y contar con un mayor control estadístico en la balanza y el flujo comercial.



Todo esto entrará en vigor el próximo 28 de diciembre. Autoridades y Agentes Aduanales nos reportamos listos para su implementación, lo que significará un paso más en la modernización del sistema aduanero mexicano.



Cabe señalar que la novedad del Número de Identificación Comercial, NICO, nos permitirá identificar con más detalle las mercancías y tendremos mayor precisión en la información de comercio exterior. Lo que les dará a las autoridades la posibilidad de hacer mejor análisis de riesgo de la operación aduanera y crea estrategias mucho más eficientes para prevenir el fraude aduanero y la subvaluación de mercancías (es decir, declararlas por debajo de su valor real para pagar menos impuestos).

Todas las fracciones arancelarias tendrán un NICO: existirán 11 mil 760 NICOs iniciales y se podrán ir creando más o modificando mediante una metodología publicada en el DOF.

La Secretaría de Economía publicó también las tablas de correlación con la tarifa vigente y la nueva con los NICOs correspondientes.

Del mismo modo, todos estos cambios nos permiten alinear nuestra Tarifa a un sistema de clasificación más moderno que ya se ha implementado en los Estados Unidos, China y Canadá, socios estratégicos de México.

El llamado es ahora para los importadores que no han contactado a su Agente Aduanal a fin de revisar si las fracciones arancelarias de sus productos que cotidianamente importan se compactaron o no, y estén preparados con su nueva fracción arancelaria a 10 dígitos para que el 28 de diciembre su operación no se detenga.

El sistema aduanero mexicano sigue modernizándose y alcanzando los estándares mundiales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas. Buenas noticias para este cierre de año.

Por JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.

AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR.

@IGNAQUIZ