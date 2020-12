Avanza Ley de Seguridad Nacional

Del viernes a la fecha, en diversas reuniones entre funcionarios federales, sobre todo de la cancillería, con integrantes del cuerpo

diplomático de Estados Unidos acreditado en el país, se han expresado las preocupaciones de los estadounidenses por la reforma

a la Ley de Seguridad Nacional que busca regular la actuación en México de agentes extranjeros como los de la DEA.

Una de las inquietudes tiene que ver con el tema de la inmunidad diplomática de los enviados de Washington a territorio nacional, según fuentes de alto nivel de la cancillería. Se trata de poner en orden la operación de agentes extranjeros en nuestro territorio, regulada en 1992 por un acuerdo entre dependencias nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero ahora será

expresada en una ley.

Lo que no gusta al gobierno federal es que el simple acuerdo regulador de la estancia temporal de los agentes extranjeros con facultades de policía, de inspección o vigilancia de la aplicación de leyes, son realizadas para el gobierno de EU exclusivamente, sin que México tenga detalles al respecto de lo que hacen y para qué. El gobierno de la cuatroté tiene reportes de que en los últimos sexenios los agentes gringos solían reunirse y/o entrevistarse con diferentes actores, como el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, gobernadores, alcaldes y secretarios de Estado, entre otros, y sólo ellos saben cómo lo hacen y para qué recaban información, sin que después se conozcan de este lado las conclusiones de dichos encuentros.

Eso es lo que, según la fuente consultada, ya no debe pasar, por lo que quienes entren a casa, ahora deberán estar obligados a compartir la información que recaben y las intenciones para hacerse de ella. A pregunta expresa, la fuente no niega que el caso del general Salvador Cienfuegos, quien estuvo siendo investigado en EU, y después aprehendido, sin que México tuviera información, tuvo que ver en la elaboración de la propuesta de la Ley de Seguridad Nacional. Las reuniones entre el embajador Christopher Landau y su equipo con los representantes de la cancillería no frenaron en comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado la ley que envió el pasado viernes el presidente López Obrador al Congreso, y el dictamen se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara alta para que sea sometido a discusión y deliberación por el Pleno en la sesión de hoy, donde se espera un fuerte debate con la bancada del PAN.

En la cancillería llama mucho la atención que quienes se oponen a la iniciativa son principalmente panistas, ligados al expresidente Felipe Calderón, a quien ven como uno de los mandatarios que permitió la presencia con mayores facilidades de miembros de la DEA y otras agencias de EU. Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional no significa que el país deje de colaborar con EU, porque se entiende que la lucha contra el crimen organizado requiere de todas las partes para solucionar el tema de la inseguridad, por lo que se está buscando mayor reciprocidad y reglas claras.

Y aunque no viene en la propuesta, México, adelanta el funcionario consultado, también va a empujar que los gringos le entren a la lucha contra la venta indiscriminada de armas que acaban en nuestro país, así como contra el lavado de dinero.

UPPERCUT: El INE estrenará documental sobre los 30 años de democracia en México. Será presentado hoy a las 18:00 horas por INETV, en YouTube. Vale la pena verlo y valorar el trabajo del árbitro electoral todos estos años, aunque su función siempre es perfectible.

Por Alejandro Sánchez.

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX