Los perdedores

¿Quién pierde en la elección presidencial de los Estados Unidos? ¿Biden, Trump?, ¿los republicanos o los demócratas? Al momento de reflexionar sobre esto aún no se definía quien habitará la Casa Blanca por los siguientes cuatro años. Lo que quiero plantear es quien o quienes tuvieron un saldo negativo, una verdadera derrota durante esta jornada electoral estadounidense. Nada más y nada menos que los medios de comunicación y las encuestadoras. El papel que jugaron las empresas encuestadoras y canales de televisión de los Estados Unidos fue muy lamentable debido a que una vez más, tal y como pasó hace cuatro años, no reflejaron la realidad de la intención del votante estadounidense y volvieron a mostrar abiertamente sus filias y sus fobias que los caracterizan y que fan sentido a la línea editorial de cada empresa de comunicación, al menos en Estados Unidos.

Tal vez con un contagio entendible, los medios de comunicación mexicanos también reaccionaron en un mismo sentido: una crítica feroz en contra de Donald Trump, aún presidente de los Estados Unidos, que si es el más racista de la historia, que si gobierna con ocurrencias, que si es un populista, que si los sectores minoritarios no lo quieren. Muchos argumentos que leí y escuché que estaban totalmente alejados de un análisis a fondo y objetivo. Pocas veces escuchamos los logros de Trump en materia laboral, empresarial y siempre se ocultó, por ser considerado inapropiado en estos tiempos, su decidida defensa a los principios de la vida. En el caso de Biden siempre se le mostró como el salvador, el que representaba la reconstrucción del país, y peor aún, supuestamente el generador de una relación migratoria con los latinos más equilibrada y justa, cosa que aún está por verse. Pero nadie se adentró a cuestionar a un Biden por su mermado estado de salud, olas acusaciones en su contra por presuntas actitudes pederastas o peor aún, nunca se le cuestionó lo que no contestó a Trump en el último debate: ¿quién construyó las “jaulas” donde mantienen detenidos a los migrantes indocumentados en una clara violación a sus derechos humanos? El resultado, la proyección de una supuesta ventaja que ocasiones rebasó diez puntos porcentuales de Biden sobre Trump. Una ventaja totalmente inexistente, tan es así que lo constatamos con un virtual empate entre ambos candidatos. La situación deja muy mal parados a los medios y sus encuestadoras de ese país en ese afán de ver antes que nadie el futuro; nadie habla de ello, pero es un asunto pendiente. Perder la credibilidad es muy grave, es un valor que no se recupera ni se compra a la vuelta de la esquina.

Corazón que sí siente

Nadie se pone de acuerdo en quién le conviene a AMLO, ¿Biden a Trump? Los dos y ninguno. Está tan en otra realidad que, quien sea presidente en Estados Unidos jamás lo enfrentará o cuestionará.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA