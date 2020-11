Rumbo al 2021

Es importante decir que las elecciones en Estados Unidos ha dado mucho de que hablar, mucho que reflexionar y mucho que reorganizar, una victoria que desde lo personal se espera que ayude a mejorar las condiciones de Estados Unidos y el trato a la población migrante en dicho territorio, si a este acontecimiento le sumamos las recientes aprobaciones en el INE sobre la paridad y observamos que falta realmente poco para poder visualizar qué pasa en el país, el ambiente en víspera del proceso electoral en México se pone aún más y más interesante en diversas aristas.

En México se están generando acercamientos, coincidencias y sumas en torno a las causas, sin importar los colores, el origen o la ideología, esto evidentemente llama la atención de la ciudadanía y no solo para saber qué está viviendo del país, cómo va a manejarse la pandemia porque los contagios no disminuyen y las muertes no cesan. Pero es la consecuencia de un muy mal manejo sanitario y estratégico de la misma y si a esto le sumamos el reciente desmantelamiento del fondo de salud por 33 mil millones de pesos, honestamente más que análisis o critica me duele el país, y es por ello que vemos a muchos actores políticos generar sinergias con causas, es por ello que vemos a muchos empresarios preocupados por la economía en el país, es por ello que vemos a muchas asociaciones preocupadas por la falta de áreas de gestión para los sectores, es por ello que vemos a muchos movimientos molestos por la falta e intransigencia por el respeto de los derechos de todas y de todos.

¿A dónde quiero llegar con esto?, la población se cansa de los malos tratos, ya no estamos para eso en México, ya que las famosas mayorías hoy siendo evidentemente las de Morena con línea directa con el mesías de Palacio Nacional, es un bloque criminal para el país tener esas mayorías, y no por un color ideológico sino por los hechos en donde reiteradamente en iniciativas, recortes y malas o ausentes políticas publicas no existe ningún avance ni desarrollo. Es por eso que el 2021 tiene que ser el año en el que se acomode todo, debe ser el año de la esperanza y la coincidencia para mejorar al país.

La sorpresa estará en los temas de paridad, me pregunto cómo están visibilizando esto todos los partidos políticos, siendo mujer y conociendo el ambiente considero que para muchos será un eje prioritario y para otro un reto inminente, y esto detona el otro lado de la coincidencia hoy en día, la paridad no sería real sin la coincidencia en el sentido de poder erradicar la desigualdad de género, es por eso que me uno al llamado de coincidir en un frente que abone a construir un 2021 fuerte, con visión y compromiso progresista, que abone a buscar desde todas las aristas un mejor territorio, uno que nos haga justicia a las y las mexicanos para encontrarnos en la causa, en la acción pero también en el desarrollo donde juntas y juntos abonemos a levantar la economía del país, donde eficientemos y mejore el recurso para estados y municipios, uno donde la salud y la educación SÍ sean una prioridad de calidad de vida y además derecho que refrendemos a favor de la ciudadanía.

Hoy vimos en un México de más oscuros que claros, de constantes albazos principalmente en el Poder Ejecutivo y Legislativo, la ciudadanía ya no aguanta esto, no queremos ver cómo decae la democracia, las instituciones y se empobrece el país pintado de becas.

México no debe llegar a los extremos, México debe ser un territorio que sepa construir con la riqueza cultural y las bondades de desarrollo y aspiraciones que tienen muchos mexicanas y mexicanos y los gobiernos sobre todo el federal traducirlo en oportunidades, es por ello que este 2021 debe haber urgentemente un equilibrio, contrapesos, paridad y avances para México y para eso debemos poner las manos, para construirlo juntas y juntos.

FANY SANTIAGO

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN POLITICA DEL PRD