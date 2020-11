Ladrones ya venden vacuna contra la influenza

Sólo basta con poner el buscador de Facebook, Twitter o Instagram “venta de vacuna de Influenza” y aparecen un par de usuarios que mantienen conversaciones con otros en donde te prometen venderte el antígeno a un precio por debajo del mercado, menos de 1,500 pesos por dosis.

Si quieres acceder al fármaco, primero debes demostrar fidelidad, que no eres un espía, que no perteneces a la policía, das tu dirección, teléfono y autorizas a estos usuarios a ver tus perfiles en redes sociales. ¡Peligro a la vista!

Pero así es como funciona el mercado negro de la venta de vacunas y va en crecimiento. Las zonas favoritas de entrega son los municipios de Ecatepec, Chalco y Nezahualcóyotl, en el Estado de México, aunque tampoco se descarta en los rincones de la Ciudad de México.

La Cofepris de José Alonso Novelo salió en estos días al balcón a reconocer que ya se vende en redes sociales el antígeno, pero nos cuentan que ya es una práctica común por parte de estos ladrones y bien este fenómeno se da porque los amantes de lo ajeno han aprovechado el desabasto de la vacuna en los hospitales y centros de salud del país y también porque saben que las autoridades tardan en ubicarlos.

Usted recordará que en octubre pasado la Cofepris emitió una alerta por el robo de 10 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza que serían distribuidas en el IMSS. Los lotes fueron robados en la Avenida Bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense.

Lo lamentable, es que el antígeno puede ser nocivo para la salud, pues para su conservación y distribución requiere de cadena fría, necesita conservar cierta temperatura; verificar si el paciente es alérgico a algún medicamento que pudiera chocar con la vacuna y nada de esto se cumple, por lo que está en riesgo la población que busca el fármaco.

Para la familia Martínez, que vive en Chalco, en el Edomex de Alfredo del Mazo ya tuvieron en menos de un mes la pérdida de los abuelos, los padres se encuentran graves por una neumonía (como consecuencia de un cuadro de influenza atípica ) y los médicos del centro de salud del municipio han sugerido vacunar a los niños de la familia para evitar más muertes, pero no hay y ante la desesperación buscan la vacuna aunque sea por las redes sociales y pese a que representa una forma ilegal de obtenerla.

La situación en el sistema de salud ha empeorado y de no poner un alto a esta situación veremos un crecimiento del mercado negro de vacunas, ya tenemos desabasto del antígeno que previene la tuberculosis, una enfermedad erradicada desde hace siete décadas y no digamos del sarampión que en marzo y abril vimos un brote y tampoco había en los anaqueles de la Secretaría de Salud.

Insisto, los asesores en salud están mal informando al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo están dejando solo y con un problema de salud ya no sólo entre adultos mayores, sino en niños que no cuentan con sus vacunas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, culpó a la corrupción del desabasto, pero hablando con la industria farmacéutica, lo que es real es que no se compró el número de dosis correcto y tampoco se adquirieron a tiempo, actos que nos dejaron fuera de la jugada. ¡Uff!

A más de dos años de que arrancó esta administración, López-Gatell dice que están tratando de reconstruir el daño, pero la realidad es que el sistema de salud está colapsando por la falta de medicamentos. ¡Vaya problema!

ALISTAN FORO

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, tiene todo listo para celebrar este 18 de noviembre su “Primer Foro de Energía” en el cual se hablará sobre las regulaciones, cambios y oportunidades de la industria energética, que puedan influir de manera directa en el desarrollo operativo del sector plastiquero.

Se contará con expertos en el tema como Gustavo Ortega, de Camimex; Regulo Salinas, de la Concamin; e investigadores y académicos de Iberdrola México, del Centro Mexicano para la Producción más Limpia y del CIQA, quienes hablarán sobre las perspectivas en el mercado energético, el consumo energético en la industria, las regulaciones y cambios en materia energética nacional, así como la recuperación energética a través del plástico, entre otros.

El evento que será de forma virtual va dirigido principalmente a directivos, CEO’s, líderes de proyectos y técnicos especializados, entre otros interesados en temas energéticos. Y es organizado en conjunto con firmas de la talla de Braskem Idesa, Iberdrola México, MHolland, Nexeo Plastics, Plastics Technology México, POLNAC y POLYMAT.

GRUPO INDI RECOLECTA

Vaya que ante las afectaciones que han dejado a su paso lluvias torrenciales en estados como Tabasco y Chiapas, se espera la solidaridad tanto de las autoridades, empresas y sociedad en general. Así, la firma mexicana de infraestructura Grupo INDI, que lleva Manuel Muñozcano, con apoyo del DIF, abrieron diversos centros de acopio para recibir productos como alimentos enlatados, ropa y calzado en buen estado, artículos para el aseo personal y limpieza, entre otros, mismos que serán trasladados y entregados directamente en las comunidades más afectadas.

POR ENGGE CHAVARRÍA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA