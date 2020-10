El Amsterdam Dance Event, haciendo historia

Esta fue una de las semanas más importantes que vive la música electrónica año con año. En situaciones normales (sin COVID) a mediados de octubre, desde 1996, se lleva a cabo la que es considerada la conferencia de música electrónica más importante del mundo en Amsterdam, en donde durante 5 días los personajes más icónicos del EDM están en un sólo lugar.

Pero la magia no es sólo esa, si no que es una gran oportunidad para los fans de la música para descubrir que hay en las entrañas de uno de los negocios más competitivos a nivel mundial a través de conferencias y talleres con los nombres más pesados de la escena. Y no sólo eso, porque tiene su parte educativa, sí, pero también es una semana llena de fiestas con los mejores DJs del mundo en un solo lugar. De hecho es bastante común asistir a dos o tres fiestas por noche, ya que el catálogo de talentos es impresionante y generalmente cuando estás allá quieres asistir a todo.

Si quieres dedicarte profesionalmente a este ámbito también es una semana importante, pues durante estos días es muy fácil localizar a los responsables de las distintas disqueras, los mejores managers, medios de comunicación y muchas cosas más que sólo el Amsterdam Dance Event puede ofrecer.

Este año ha sido bastante extraño, y la música ha tenido que encontrar las formas de seguir estando presente en nuestras vidas; por ello el ADE no podía quedarse atrás y lanzó, algo que pasará a la historia, pues por primera vez desde su fundación tuvieron un evento completamente online y para algunas actividades, gratuito.

Muchas veces, el ir hasta Amsterdam para muchos de nosotros es un gasto fuerte, sin embargo, cuando estás en el negocio de la música electrónica es imperativo si quieres que tu carrera crezca; recordemos que, como en mucho ámbitos, los contactos lo son todo, algo que se puede conseguir fácilmente en esta serie de eventos y conferencias; pero no siempre el dinero nos deja. Por eso me pareció una excelente idea que lejos de cancelarlo todo, decidieran hacer un evento digital, acercándonos a todos con la posibilidad de aprender de los mejores.

Hubo diferentes “streamings” alrededor de varios temas; con grandes nombres de la industria como lo son: Carl Cox, Richie Hawtin, Sofi Tukker, Infected Mushroom, Adam Beyer, Maceo Plex, Charlotte de Witte y muchos más. Además de las conferencias hubo también masterclasses, workshops, DJ sets y muchas actividades más que hacían que literalmente esta semana, no nos rindiera el tiempo para nada, porque todo lo que ofreció ADE fue simplemente espectacular.

No hay que perder de vista que también, durante estos días cada año se lleva a cabo el Amsterdam Music Festival (AMF) en donde se premia a los 100 mejores DJs del mundo cada año; y que este 2020 también será digital. Dependiendo de la hora en que estés leyendo esto, más tarde hoy sabremos quién es considerado como el DJ más popular de este año de pandemia.

Viendo el lado bueno, no podemos estar en Amsterdam, hace mucho que no nos abrazamos en un festival y no sentimos el poder de la música en vivo; y en realidad, quién sabe cuánto tiempo más pase, pues Holanda ya anunció que ninguno de sus clubs abrirá hasta que no se tenga la vacuna para el COVID-19; así que por el momento tendremos que acostumbrarnos a vivir estos eventos online y agradecer que al menos tengamos esto.

Que la música nunca se detenga, que nuestro amor por ella nos lleve a utilizar la imaginación para sentir que estamos del otro lado del mundo, que seamos lo suficientemente empáticos para ayudar a una escena que agoniza desde marzo y sobretodo, que entre todos nos cuidemos para que muy pronto podamos estar nuevamente juntos en estos maravillosos eventos.

Por lo pronto, felicitaciones a todos los que hicieron posible el Amsterdam Dance Event este año.

Por cierto, aún estás a tiempo, pues hoy y mañana todavía hay actividades, sólo tienes que ingresar a su página oficial.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR