Televisa ha prohibido que se parodie al 'Peje'

Un programa de Distrito Comedia (canal de televisión restringida propiedad de Televisa) solicitó la presencia de Christian Ahumada y la parodia que este hace del Peje. Sin embargo de arriba (es decir de parte de los jerarcas de la compañía) vino una advertencia: "está prohibido por él y por quien sea parodiar a nuestro señor presidente". Sí, Televisa ha vetado la parodia que el comediante antes mencionado hace del mandatario mexicano. En ningún programa de la televisora ni Christian Ahumada ni otros pueden remedar al Jefe del Ejecutivo Federal. ¿Tal prohibición habrá sido solicitada por el propio presidente de México en turno? Por cierto, Ahumada está nominado en la próxima entrega de Premios TVyNovelas, en la categoría Mejor Actor de Comedia, justamente por el remedo que hizo del Peje en la reciente temporada de La Parodia A Domicilio.

PREMIOS TVyNOVELAS 2020



Además de Jorge Burro Van Rankin y Michelle Rodríguez (que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de la conducción de la próxima Entrega de Premios TVyNovelas) también Gabriel Soto, Irina Baeva, Claudia Álvarez, Andrés Palacios y Danilo Carrera participarán en la ceremonia que va a efectuarse el sábado 31 de octubre.

NO LES AGRADÓ VERLA



Tal vez, como dice la frase, vi moros con tranchete, sin embargo me pareció que la visita de Jimena Pérez, el jueves y viernes pasados a Ventaneando más que darles gusto ¡les causó desagrado a las conductoras y los conductores de dicho programa! El único que la saludó cálidamente fue don Pedro Sola. Puede ser que mi percepción no sea correcta, pero también cabe la posibilidad de que esté en lo cierto. Y es que como decimos los gais: ojo de loca no se equivoca.

TAMBIÉN ELLA LE HIZO EL ASQUITO A JUAN OSORIO



María Sorté es otra que tampoco aceptó participar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?. Sí, la actriz rechazó –al igual que lo hizo José Ron, Karol Sevilla y Ariadne Díaz– el papel que el productor Juan Osorio le ofrecía.

SU NOMBRE SUENA FUERTE



Uno de los actores que está disputándose el personaje que José Ron rechazó en ¿Qué le pasa a mi familia? es Rodrigo Guirao. El argentino, que en la serie Rubí encarnó a Héctor Ferrer, contiende por quedarse con el protagónico de la citada telenovela.

QUÍTATE LA MÁSCARA



Me entero que Paola Rojas es una de las investigadoras especiales que participa en ¿Quién es la Máscara?. Sí, al igual que su colega Galilea Montijo, Paola colabora, repito como investigadora, en la nueva temporada del gustado programa.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS



El periodista Sergio Almazán dedicó su reciente programa, El Cocodrilo (MVS Radio), a dos personajes que dejaron huella en la historia de México: Fray Servando Teresa de Mier y María Luisa Landín.

SERÉ BREVE



Estuvo de hueva la entrevista que Luis Magaña le hizo a Lucero.

Por hoy es todo. Nos leemos miércoles venidero.

Postdata. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Tú ya te tocaste? #OctubreRosa.