La misoginia y el silencio de López Gatell

¿Qué hubiera pasado si en lugar de mujeres hubieran sido hombres de oposición los que enfrentaran al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, en su comparecencia en el Senado?

Los ataques y descalificaciones personales se viralizaron en las redes sociales, particularmente hacia las senadoras que cuestionaron y evidenciaron la estrategia que encabeza López Gatell contra la pandemia del COVID19, en donde hasta hoy van más de 85 mil fallecimientos y nos falta muy poco para llegar al millón de contagiados.

Lilly Tellez, senadora del PAN, recibió ataques hacia su persona, y nadie pudo refutar lo que con números le dijo al funcionario en tribuna, cara a cara.

---Yo creo que muchas personas hubieran preferido que hubiese sido un hombre el que pusiera contra la pared al subsecretario de Salud. A los seguidores de la 4T y todo su ejército de bots les dolió el hecho de que tres mujeres de la oposición confrontaran al subsecretario con datos contundentes porque más allá de lo que él pueda decir, de que se domó la pandemia, la evidencia es que hay 85 mil personas fallecidas. La estrategia es un absoluto fracaso y él es incapaz de reconocerlo--- me respondió la senadora Xochitl Gálvez cuando le pregunté sobre las agresiones y argumentos misóginos en redes sociales hacia sus compañeras legisladoras.

Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano, fue otra de las legisladoras que también exhibió el desastre ocasionado por subsecretario López Gatell, pero de la misma forma las agresiones hacia ella fueron numerosas, sin embargo en ninguno de los tuits lanzados en la red se podían leer algún argumento claro que contradijera lo que se le había dicho de frente al doctor.

"Hay quienes no están acostumbrados y no quieren que las mujeres hagamos uso de espacios de poder, nos prefieren calladitas o dedicas a otra cosa. Esto por supuesto que no me intimida, al contrario, me motiva a seguir señalando los errores, reconocer cuando las cosas se hacen bien y, sobre todo, seguir proponiendo para transformar este país. Hacerlo es una cuestión personal, pero también colectiva: pienso en todas las mujeres que como yo han recibido insultos y ataques solo por ser quienes son, por alzar la voz" me dijo la senadora Delgadillo.

En una cosa coinciden estas mujeres legisladoras. Dicen que llegaron para cambiar la política, no para que la situación en el poder siguiera igual.

También Martha Márquez y Alejandra Reynoso, del PAN, participaron en dicha comparecencia.

Fueron mujeres las que de frente le hablaron a López Gatell de las irregularidades, carencias y deficiencias de su “estrategia sanitaria” derivada de la pandemia por el coronavirus, y lo que volvió a predominar tras la comparecencia del subsecretario fueron agresiones personales.

Esto es tan solo un ejemplo de que las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la agresión contra las mujeres, en gran medida por la posibilidad del anonimato, y que lamentablemente se ha normalizado, incluso con una operación de bots de por medio.

Lo triste de lo que vemos y leemos en las "benditas" redes sociales es tan solo el reflejo de la sociedad patriarcal que se resiste al cambio.

