Campesinos bloquearán 4 carreteras del Edomex HOY martes 8 de abril

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizarán un paro a lo largo del día, mismo que incluirá 4 bloqueos carreteros en el Estado de México, por lo que se recomienda consultar cuáles son y si existen alternativas viales.

Estos bloqueos forman parte de la Jornada Nacional de lucha campesina, en defensa de las necesidades del campo, en el marco de “106 Aniversario del asesinato del Gral. Emiliano Zapata Salazar” que realiza la UNTA. Sin embargo, además de las movilizaciones de los campesinos, hay que señalar que habrá otras movilizaciones de las que aquí te dejamos la información.

Campesinos se manifestarán este martes 8 de abril

Agenda de movilizaciones para HOY, martes 8 de abril de 2025

SECTOR EMPRESARIAL.

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR: Reforma # 10 Col. Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX (Torre Caballito).

RUMBO A: Palacio Nacional.

MOTIVO: Se manifiestan ante la creciente ola de robos, extorsiones y actos de violencia en contra del sector empresarial, poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas y la seguridad de cientos de trabajadores y sus familias.



SUTAUR UNIFICADO (EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA R-100).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Hemiciclo a Juárez.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Solución al conflicto de Ruta - 100 a 30 años de represion e ingusticias.

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS (UNTA).

HORA: Durante el dia.

LUGAR:

* 1.- Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 681, Col. Periodista, Alc. Miguel Hidalgo (Provenientes del Estado de Querétaro).

* 2.- Autopista México-Marquesa, Col. Las Cruces, Alc. Cuajimalpa (Provenientes de Toluca, Estado de México).

* 3.- Autopista México-Puebla y Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa (Provenientes del Estado Puebla).

* 4.- Carretera Federal Cuernavaca, Col. El Sifón, Alc. Tlalpan (Provenientes del Estado de Morelos).

MOTIVO: Jornada Nacional de lucha campesina, en defensa de las necesidades del campo, en el marco de “106 Aniversario del asesinato del Gral. Emiliano Zapata Salazar”.

CENTRAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES (COCYP).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Cámara de Diputados en Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza

MOTIVO: Exigen solución a los problemas agrarios, el reclamo de los derechos ejidales y el reconocimiento de las comunidades indígenas.



FRENTE AMPLIO DE UNIDAD (FAU) “JORGE TAPIA SANDOVAL”, A.C.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) en Avenida México # 151, Col. Del Carmen Alcaldía Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Que se investiguen todos los bienes nacionales que se encuentran en manos del comite espurio del (SME).



COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Auditorio “Ricardo Flores Magón” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Mario de la Cueva s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Colocarán un memorial en honor de los periodistas fallecidos por el accidente ocurrido el pasado 5 de abril en el evento AXE Ceremonia 2025, en el Parque Bicentenario.



FAMILIARES DE DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Antimonumento Contra el Feminicidio en Av. Juárez No. 14, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Sostendrán un encuentro para coordinar las acciones a seguir por la libertad de la defensora de derechos humanos y coordinadora del Colectivo Libertario “Zapata Vive”, la cual fue sentenciada a diez años y seis meses de prisión por el delito de robo con violencia.



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “16 DE OCTUBRE”.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Kiosco de la Alcaldía Tláhuac en Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, Alc. Tláhuac.

MOTIVO: Realizaran una asamblea en la que darán información con respecto a diversos temas de interés general como son: nivelación 7.9 y 8.0, dígitos, bases, plaza por plaza, escalafón y estatus del Sindicato “16 de Octubre” en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA).