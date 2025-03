Aprueba Congreso de Chiapas reforma constitucional contra nepotismo

Con 30 votos a favor, el Congreso de Chiapas aprobó este miércoles el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo, remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En su participación en tribuna, la diputada Flor de María Guirao del Partido Redes Sociales Progresistas, respaldó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que será utilizada tanto en los procesos electorales federales y locales a partir del año 2030.

“Lo sostengo no solo porque es una iniciativa impulsada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, sino porque apuntala dos temas que consolidan la democracia nacional primero, atender una de las causas de la corrupción en el país y segundo, brindar mayor legitimidad al poder legislativo”, precisó.

La legisladora indicó que prohibir la reelección inmediata en los cargos de Diputados y Senadores, Presidencia de la República, Gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefaturas de gobierno, alcaldías y concejalías era necesario.

Piden que reforma no sea herramienta de control político

Por su parte, la diputada Jovannie Ibarra, del PAN, aseguró que su partido respalda todas las iniciativas que fortalezcan la democracia, la rendición de cuentas y la equidad de los procesos de selección de servidores públicos.

“Pero también levantamos la voz para advertir que la propuesta de reelección y nepotismo electoral no debe ser un instrumento de control político que favorezca a unos cuantos (…) Es un buen comienzo para combatir este tipo de corrupción que mucho daño le ha hecho a México y a Chiapas por supuesto”, aseveró.

Pidió que además esta ley debe ser aplicable para todas y todos quienes ocupen un cargo tanto en el poder ejecutivo, legislativo y también en el poder judicial como en los órganos autónomos.

“La administración pública no puede ser un negocio familiar o un espacio de herencia política, sino un ámbito abierto para quienes genuinamente tengan la vocación, la capacidad y la experiencia para servir”, apuntó.

Alejandra Gómez, diputada de Morena, dijo que llegaron al poder no para quedarse sino para transformar, el cual significa romper con viejos vicios de la política, con esas practicas donde unos pocos se aferran a los cargos en lugar de abrir paso a nuevas voces, ideas y oportunidades para el pueblo.

“Esta reforma que discutimos hoy, no es en contra de nadie en particular, es a favor de todas y todos, es una reforma que busca garantizar que la democracia siga siendo una puerta abierta para la participación del pueblo, no una escalera para perpetuarse en el poder se trata de asegurar que en Chiapas y México gobierne el pueblo”, puntualizó.