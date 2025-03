Oposición revienta sesión del Congreso CDMX; “buscan quitar candados para reformar Constitución local”

Legisladores del PAN y del PRI tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México y reventaron la sesión, toda vez que acusaron a Morena de querer restar candados para llevar a cabo modificaciones a la Constitución capitalina. Y es que, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila aprobó en lo general con 41 votos el dictamen en el que se modifica la Ley Orgánica y el Reglamento de este órgano legislativo para que las reformas a la Constitución local ya no sean avaladas por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, sino que ahora sea solo de los diputados presentes.

Lo anterior, significa que con este cambio Morena y sus aliados ya no requerirían 44 votos para aprobar reformas constitucionales sino una cantidad menor al solo tomar en cuenta a los legisladores presentes al momento de la votación. El reclamó inició cuando, los diputados de oposición le informaron a Ávila Ventura que no podía pasar este dictamen puesto que, de acuerdo al artículo 527 del Reglamento para la modificación de este se requiere: “la mayoría calificada del Pleno”; “que es de 44 votos y no 41”.

Al hacer caso omiso a esto, la oposición tomó la tribuna en un acto de “resistencia pacífica parlamentaria”, exigiendo que se respeten las normas y la legalidad del proceso legislativo. Los gritos entre el oficialismo y la oposición no se hicieron esperar. Los morenistas desde sus curules gritaban: “derecha chafa vende patrias, se roban hasta la tribuna, esos son los que chingan la nación, solo defienden al cártel inmobiliario”.

En respuesta desde la tribuna y con un megáfono en mano pues cerraron el audio del pleno, la diputada del PAN, Daniela Álvarez Camacho sentenció: “basta de que no respeten la ley. O la respetan o hacemos que la respeten”. Acto seguido, Ávila Venturo denunció que el vicecoordinador del PAN, Diego Orlando Garrido le quito su micrófono de la Mesa Directiva, lo que dijo la violentó.

“Me esta violentando”, gritó enfurecida; incluso, Álvarez Camacho le pidió no quitar y le respondió: “cállese”.

Defienden la legalidad y las instituciones

Por su parte, el coordinador del PAN, Andrés Atayde puntualizó que seguirán con la defensa de la legalidad y el respeto a las instituciones.

“Le dejamos claro a Morena, será la primera de muchas tomas de tribuna, si siguen sin respetar la ley, sin darle el uso de la voz, que le estaba solicitando, para dejar claro, el atropello a la ley. Morena no puede tolerar que defendamos la Constitución, pero para eso estamos aquí, para hacérsela valer, y como reiteraron los diputados que me intercedieron, ¡ganamos esta batalla! Morena se fue como lo que son unos cochinos que atropellan la ley, ¡cobardes!”, sentenció.

Tras una serie de acusaciones, la coordinadora de Morena, Xochitl Bravo solicitó a Ávila Ventura realizar una amonestación a los legisladores de oposición y culminar la sesión pues no había las condiciones de seguridad necesarias para continuar. Señaló que buscó el diálogo con los compañeros de otras bancadas, y la manera de responder de estos fue violentar a su bancada.

Y es que la panista, América Rangel y la morenista, Valentina Batres, quienes al intentar subir a la tribuna se empujaron mutuamente y se hicieron de palabras; quien defendió a Batres fue Xóchitl Bravo, quien se hizo de palabras con Rangel. Fue la coordinadora del PRI, Tania Larios quien pidió a la presidenta de la Mesa Directiva reconocer su error y, tal cual, lo marca el reglamento que al no alcanzar un dictamen los votos suficientes se remitan de nueva cuenta a comisiones para su análisis.

La sesión terminó al no haber condiciones, por lo que quedó pendiente el desahogo en lo particular del dictamen. Finalmente Ávila Ventura informó que: “alrededor de la 19:00 horas” se instalarán en Asamblea Constituyente para aprobar la reforma federal en materia de nepotismo.

