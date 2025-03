Discusión entre pasajera y conductor de Didi divide opiniones en redes, “eso te pasa por grosera” | VIDEO

En plataformas digitales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un conductor de DiDi sostiene una acalorada discusión con una pasajera, a la cual, termina bajando de su unidad en un desolado paraje argumentando que “eso le pasa por grosera”, por lo que, como era de esperarse, dicho caso se hizo viral en plataformas digitales, donde el caso ha generado todo tipo de opiniones al respecto.

Este controversial video fue difundido en TikTok por el usuario identificado como Richi MX, quien es el conductor de DiDi involucrado en estos hechos y quien también es conocido en dicha plataforma por compartir contenido referente a su actividad como conductor de aplicación y en su post señaló que esta es la primera ocasión que se vio obligado a actuar como lo hizo con un pasajero, además, precisó que este percance ocurrió durante un viaje realizado dentro del territorio perteneciente a la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México.

La pasajera le reclamó al conductor que sus compañeros le cancelaron su viaje. Foto: TikTok: richy_mx_

“Eso te pasa por grosera”, así fue la pelea entre un conductor de DiDi y una pasajera

En el video difundido en TikTok por Richi MX, quien también es conocido en dicha plataforma como “El Chico de DiDi”, se puede apreciar que en cuanto la pasajera aborda la unidad comienza a quejarse por el servicio de la aplicación, señala que al menos tres conductores le cancelaron el viaje, por lo que quería poner un reporte ya que esta situación la había retrasado para llegar a su trabajo.

Tras los reclamos de la pasajera, el conductor de DiDi esbozó una ligera sonrisa y le indicó a la pasajera que podía poner un reporte directo desde su perfil en la app, no obstante, la mujer tomó lo sucedido como una burla y fue aquí donde la discusión comenzó a ponerse aún más tensa y el conductor tomó la decisión de cancelar el viaje y le pidió a la mujer que descendiera de su unidad.

“Yo no tengo por qué estar aguantándole sus genios, mejor bájese porque yo tengo una noche bien tranquila y no la voy a llevar, ya cancelé (…) eso te pasa por grosera, yo no tengo la culpa de tus problemas, así que por favor bájese, por favor, con todo respeto se lo pido, bájese del carro, ya cancelé el viaje”, fueron las palabras expresados por el conductor de DiDi, quien se llevó algunos insultos de la pasajera tras su decisión.

Como se dijo al principio de esta nota, esta pelea entre un conductor de DiDi y una pasajera generó todo tipo de opiniones entre los internautas por lo que se originó un intenso debate en torno al comportamiento de las personas involucradas en este caso, sin embargo, debido a la complejidad de la situación no se llegó a un consenso y la discusión todavía continua en plataformas digitales.