Investigadores nucleares, pulqueros y Ayotzinapa, las marchas y bloqueos de HOY, 26 de marzo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para este miércoles 26 de marzo habrá diferentes marchas y bloqueos que complicarán la vialidad de los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que te sugerimos tomar rutas alternas.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAUL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA GRO., MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS Y ORGANIZACIONES EN APOYO.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Hemiciclo a Juárez.

MOTIVO: 126 Acción Global Por Ayotzinapa y México, exigiendo dignidad, verdad, memoria y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

FRENTE NACIONAL OBRADORISTA.

HORA: 06:00

LUGAR: Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Liverpool No. 3, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan diálogo con la Titular del CEN de MORENA y transparencia en las elecciones de las sedes del CEN de Morena.



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR (SUTIN).

HORA: 08:00 hrs.

LUGAR: Secretaria de Energía (SENER) en Av. Insurgentes Sur 890 Col. del Valle Centro Alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Solicitar audiencia para tratar la problemática por la que atraviesan los trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), pero sobre todo destacar la necesidad de nuevas contrataciones que renueven los cuadros de investigación científica, lo anterior ante una próxima revisión salarial.



TRABAJADORES DE ESTABILIDAD LABORAL DE LA ALCALDÍA ÁLVARO ÓBREGON.

HORA: 09:00

LUGAR: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: En contra de las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón.



RESPETTTRANS MÉXICO.

HORA: 09:45

LUGAR: Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Otorgarán la conferencia de prensa “¡No a los Discursos Trans-Odiantes!”, rumbo a la “IV Marcha por el Día Internacional de la Visibilidad Trans”.



SINDICATO DE TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CDMX.

HORA: 11:30

LUGAR: Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la CDMX en Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Llevarán a cabo un mitin para exigir un salario justo, no menor a la inflación en la ciudad.



MESA CANNABICA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 12:00

LUGAR: Plaza Cándido Mayo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Lorenzo Boturini s/n., Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Llevarán a cabo un mitin con actividades informativas; así mismo solicitan sean respetadas sus demandas al pliego petitorio que menciona el libre derecho de la personalidad y la salud.



DECONSTRUCCIÓN VIOLETA A.C.

HORA: 12:00

LUGAR: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen reparación integral del daño para víctima de abuso sexual; así como que se juzgue con perspectiva de infancia y prisión para el presunto agresor.



RESISTENCIA PULQUERA.

HORA: 14:00

LUGAR: Multiforo Cultural Alicia Eligio Ancona No. 145, Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Otorgarán una conferencia de prensa para dar

a conocer su plan de acción a seguir en demanda de la apertura inmediata sin cobro de multa de las “pulquerías” clausuradas, una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, uso de suelo por derechos adquiridos, certeza jurídica, tiempo para poder regularizarlas y de que se dictaminen a las pulquerías como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México.



FRENTE ALIMENTARIO ESTUDIANTIL (FAE).

HORA: 14:00

LUGAR: Biblioteca Central (Frente al Espejo de Agua) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Cto. Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: 1° Asamblea Interuniversitaria en contra de la creciente presencia de cafeterías concesionadas, junto a la intervención de empresas privadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que ha provocado un incremento desmedido en el precio de los alimentos, vulnerando con ello el acceso al derecho más básico de alimentación digna para la comunidad universitaria; así como para exigir comedores subsidiados para estudiantes, docentes y trabajadores de la UNAM.



COLECTIVO FEMINISTA MICELAS.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Laboratorio de Derechos Humanos en la Glorieta de Insurgentes en Génova frente a la entrada del Metrobús Insurgentes, Col. Roma Norte Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Se manifestaran con motivo de las denuncias de brutalidad policiaca.



TLALTENCO EN RESISTENCIA.

HORA: 17:00

LUGAR: Plaza Centenario en Av. San Francisco Tlaltenco y Agustín de Iturbide, Col. San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac.

MOTIVO: Asamblea informativa para tratar asuntos relacionados con el desalojo de los terrenos ejidales de “La Ciénega” y sobre la protección del suelo de conservación.



MOVIMIENTO DE INDÍGENAS ARTESANOS DE CDMX (M.I.A.).

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan la publicación en la Gaceta Oficial del evento “Feria de las Lenguas Maternas”.