Separar al Poder Económico del Poder Judicial: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que con la elección del 1 de junio se separará el poder económico del Poder Judicial, además de que se tendrá una justicia pareja.

“Lo que queremos es que también el poder económico se separe del Poder Judicial, que se acabe con la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces les sirvan al pueblo, que no haya una justicia para unos y otra justicia para otros. Que sea justicia pareja, para el pobre, para el rico, para todas y para todos”, expresó.

Durante la ceremonia de inauguración de la Carretera Real del Monte-Huasca, aprovechó para recordar que el 1 de junio se elegirá a juzgadores por primera vez en la historia de México.

Foto: Presidencia

“Jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué se trata? De que el pueblo decida, que no sean unos cuantos quienes deciden quién va a ser el Poder Judicial. El pueblo manda y por eso ahora México está dando un ejemplo al mundo de que el Poder Judicial se va a elegir por el pueblo”, afirmó.

La presidenta destacó el apoyo del pueblo al movimiento de transformación.

“La Cuarta Transformación, yo le llamo el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Nuestros adversarios no entienden por qué hay tanto apoyo popular a nuestro gobierno. Y es que no entienden que los gobiernos tienen que ser del pueblo, que los gobiernos no se pueden separar del pueblo. Ese es el gran orgullo de la Cuarta Transformación, que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, apuntó.