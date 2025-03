Gabriela contrató una empresa para cumplir su sueño de estudiar en el extranjero y terminó viviendo una pesadilla

Estudiar y trabajar en el extranjero es un sueño para millones de jóvenes en México y distintos países del mundo. Sin embargo, existen empresas que se aprovechan de esta situación para engañar a las personas más vulnerables y robarles todo su dinero. Tal es el caso de Gabriela, una mujer que fue víctima de una estafa por parte de una empresa española que prometía experiencias internacionales a diferentes partes del mundo.

Gabriela es una joven que cayó en la estafa. En diciembre de 2024, la mujer decidió invertir todos sus ahorros para poder vivir la experiencia. De acuerdo con su testimonio, brindado para el periodista Nacho Lozano, ella pagó por una viaje a Dublín, Irlanda. Su contrato incluía clases de inglés, así como un tutor que presuntamente la ayudaría a conseguir un trabajo como niñera, un seguro de viajero, exámenes de certificación de idiomas y más beneficios adicionales.

Para poder realizar el viaje, la joven tuvo que pagar 3 mil 355 euros, cerca de 73 mil pesos mexicanos. Gabriela realizó 4 de 12 pagos antes de darse cuenta de la estafa, por lo que en total perdió 33 mil pesos mexicanos. Gabriela se percató de que había sido víctima de un engaño luego de que contactó con la escuela donde presuntamente tomaría clases de inglés, ahí, los directivos del plantel le confirmaron que no habían recibido ni un peso correspondiente a su inscripción.

Gabriela descubrió que la empresa no la había inscrito a la escuela

La joven pensaba en aprender otro idioma y viajar por el mundo. Foto: freepik.

La joven trató de contactar con la persona que le había vendido el viaje, esto para poder recuperar su dinero. Sin embargo, el hombre que la asesoraba le dijo que ya no trabajaba en la empresa de experiencias y que no podía ayudarla a recuperar su dinero, desde entonces no tuvo más comunicación con representantes de la compañía española. Fue hasta febrero del presente año que la empresa apareció en redes sociales para explicar que estaban atravesando por problemas migratorios en Canadá y solicitaron a sus clientes que no se les depositaran más pagos.

"Me contacto con la escuela y la escuela me dice que ellos no recibieron ni un peso, ni un euro, del dinero que ya había abonado. Entré en shock porque dije 'ahora qué está pasando'. Dije 'cómo puede ser que así de la nada yo confié en un programa y de pronto estamos en bancarrota'. Lo poquito que gano lo estaba ahorrando para cumplir este sueño. Obviamente ya no quisiera yo volver a invertir y al final no recuperar el dinero", señaló la joven en su entrevista.

Hay 600 personas estafadas

En los chats hay más de 600 jóvenes engañados. Foto: freepik.

Tras darse cuenta del engaño Gabriela contactó al juzgado de lo mercantil de Valencia, y a una empresa española dedicada a congelar los activos de la compañía que ofrece experiencias en el extranjero. Además, se dio cuenta de que ella no era la única víctima de las estafas; hay varios grupos de WhatsApp de jóvenes que temen haber caído en los engaños, aparentemente serían cerca de 600 personas las que integran estos chats y aseguran que la cifra total de dinero que perdieron podría superar el millón de euros.

Tan solo en México hay 47 personas que integran un grupo de WhatsApp y que denuncian haber realizado los pagos a la empresa que ahora no da la cara. Al respecto, Gabriela comentó sentirse "a la deriva" tras haber perdido todos sus ahorros para poder cumplir su sueño de viajar al extranjero, por lo que ahora pretende que su testimonio alerte a otros jóvenes para que no sean víctimas del mismo engaño que ella sufrió. De igual manera, ella y los más de 600 jóvenes estafados, esperan que las autoridades puedan ayudarlos a recuperar su dinero.