Su expareja, excuñada y exsuegra asesinaron a su hija mientras trabajaba pero la culparon y condenaron 30 años a prisión

Semiramis cumple una condena de 30 años de prisión por un crimen que no cometió, el feminicidio de su pequeña hija, quien falleció a manos de su expareja, sus excuñadas y su exsuegra mientras ella trabajaba, el único testigo es su hijo, hasta el día de hoy ni ella ni su hija han recibido justicia.

En entrevista para el podcast Penitencia con la activista Saskia Niño de Rivera, Semiramis narra que conoció al padre de sus hijos siendo muy joven pero los abandonó y no lo volvió a ver. Reconoce que ella no podía estar sin una pareja, a pesar de que trabajaba pero emocionalmente no podía estar un hombre, lo que la llevo a conocer a otra persona pero desconocía que había estado en la cárcel por narcotráfico “siempre se manejan con mentiras”, recordó que peleaba mucho con la familia de él porque su hermana siempre pellizcaba y lastimaba a su hija.

“En busca de una familia me fui relacionando con gente equivocada”, reflexionó Semiramis.

Semiramis señala que los magistrados no tomaron en cuenta las pruebas de su trabajo de que se encontraba laborando cuando ocurrieron los hechos Foto: YouTube Penitencia

Recuerda que se alejaron de la familia de él por lo mismo de agredían a su hija mayor, quien tenía 8 años, el niño solo 5 años de edad, señala que jamás él agredió a sus hijos o al menos nunca se enteró. Hasta que un día él va a buscarla a su trabajo en la tarde para decirle que perdió a su hija en un mercado cuando iban por comida, ella le platica a su jefa, se ausenta para buscarla pero nunca la encontraron. Su pareja le comentó que dejó al niño con su familia mientras buscaba a la niña.

Asesinaron a su hija mientras trabajaba pero la culparon y condenaron 30 años a prisión

Semiramis recuerda que al día siguiente le llamaron para pedirle que reconociera a su hija, la insultaron y la golpearon y la acusaron de haber matado a su hija “ahí me entero que mi hija estaba muerta” y agrego “hasta el día de hoy yo no vi a mi hija, solamente me pegaron y me encerraron”, solo su padres la reconocieron.

“Mi hijo de cinco años es el único testigo que tengo, desgraciadamente es el único que vio cómo pasó”, detalló Semiramis.

Semiramis señala que su expareja declaró que su hermana ymamá también participaron en el asesinato de su hija y que ella no se encontraba pero la justicia no lo tomó en cuenta Foto: YouTube Penitencia

La madre de familia señaló que no hicieron válida la declaración de su hijo debido a que es menor de edad “como es un niño podía haber sido manipulado para que él dijera esa versión”. El cadáver de la pequeña lo fueron a dejar en un paruqe y ahí lo encontraron las autoridades.

“Su sobrino de mi expareja llevaba una taza decorada con chocolates y mi hija la quería ver, en el forcejeo la taza se cayó, el niño le pego a mi hija, se metió la mamá, se metió la abuela y terminó con ella mi causa, tuvo estallamiento de vísceras y le deshicieron su cabecita”, explicó Semiramis.

A pesar de que su excuñada y exsuegra habían sido señaladas por el menor y estuvieron en prisión preventiva durante tres meses, las absolvieron por falta de elementos a los tres meses, Semiramis afirma que en su historial también cuentan con historial delictivo "su mamá por robo a casa habitación y su hermana por delitos contra la salud".

Afirma que no las ha vuelto a ver porque en las primeras audiencias “ellos me golpeaban, en una ocasión él me quiso tirar de las escaleras”. Ella fue condenada como homicidio en relación de parentesco pese a que él declaró que ella no estuvo implicado en el asesinato de la menor.

Los magistrados aseguraron que ella estuvo en el lugar de los hechos y no hizo nada para defender a su hija pese a que ella corroboró que estaba trabajando cuando los hechos sucedieron. Él fue condenado por feminicidio y cumple una condena de 70 años por otro feminicidio.