“No tenemos ninguna denuncia formal”, directora de Tec milenio Las Torres sobre presunto caso de abuso sexual en sus instalaciones

La tarde del jueves 14 de marzo, decenas de alumnos y padres de familia del Tecmilenio Las Torres, el cual, se ubica en Monterrey, Nuevo León, se manifestaron en el plantel para denunciar un presunto caso de abuso sexual cometido al interior de las instalaciones del referido centro educativo y aunque la Fiscalía neolenesa confirmó que ya inició con las investigaciones en torno a este caso, en un inicio la directora del plantel, Alejandra Preciado, señaló que no habían recibido una denuncia formal por lo sucedido y que actuarían conforme a sus protocolos internos.

Este caso de presunto abuso sexual salió a la luz debido a que en grupos de redes sociales de la comunidad estudiantil del Tecmilenio Las Torres se difundieron fotos del sitio donde habrían ocurrido los hechos, así como supuestos testimonios de los presuntos agresores de un joven de tan solo 16 años identificado como “Rudy”, quien estaría diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

El presunto abuso sexual contra un joven de 16 años se habría cometido en los baños del Tecmilenio Las Torres. Foto: Google Maps

Cabe mencionar que, los estudiantes y padres de familia señalaron a las autoridades escolares de supuestamente haber realizado distintas acciones para proteger a los cuatro supuestos agresores sexuales, además, mencionaron que Rudy habría recibido una suspensión tras haber denunciado los hechos, sin embargo, estos datos no fueron confirmados por las autoridades escolares, incluso, señalaron que no estaban enterados de lo sucedido debido a que no recibieron una denuncia formal.

Directora de Tecmilenio Las Torres señala que no recibieron una denuncia formal del presunto abuso sexual cometido en sus instalaciones

Alejandra Preciado, directora del Tecmilenio Las Torres, concedió una entrevista para el portal de N+, en la cual, señaló que los estudiantes y padres de familia tienen todo el derecho de manifestarse, sin embargo, aclaró que hasta antes de la movilización que se registró en el plantel no tenían reportes de una denuncia formal de lo sucedido, pero agregó que en cuanto tomaron conocimiento de los presuntos hechos se activaron una serie de protocolos internos encabezados por su oficina de inclusión.

“Nosotros estamos con nuestra prioridad que es ver por la seguridad, la integridad y el bienestar de nuestros estudiantes, los estudiantes tienen todo el derecho de expresarse y nosotros estamos aquí para escucharlos, para atender sus necesidades y atender caso por caso, pero te voy a decir que no tenemos ninguna denuncia formal, nosotros seguimos los protocolos como institución, agradecemos la confianza que tiene la comunidad hacia nosotros, estamos siguiendo estos protocolos con la Oficina de inclusión y Comunidad Segura”, expresó la directora de Tecmilenio Las Torres, Alejandra Preciado.

"Rudy" habría sido abusado sexualmente por al menos cuatro de sus compañeros del Tecmilenio Las Torres. Foto: X. nebul4void

Cabe señalar que, en esa misma entrevista, Alejandra Preciado señaló que los elementos de la Fiscalía de Nuevo León no podrían ingresar a las instalaciones del plantel y que sería el equipo de seguridad de la institución el encargado del caso.

“No tengo noticia de que esté ningún elemento aquí con nosotros, aquí nadie puede entrar, es un espacio seguro y nosotros tenemos nuestro equipo de seguridad como institución y aquí está el equipo de seguridad”, fueron las palabras de la directora de Tecmilenio Las Torres, no obstante, horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos y que recibieron una denuncia formal.