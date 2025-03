¿Quién era Valeria Mireles, la vaquera y "Miss Rodeo" México?

Este martes 11 de marzo se confirmó el lamentable fallecimiento de Valeria Mireles, una joven influencer que ganó popularidad gracias a su pasión por el rodeo y las constantes competencias en las que participaba, entre las que destacaban: amarre de chiva, carrera entre polos y carrera de barriles. Pese a que los familiares de la creadora de contenido no se han pronunciado sobre su deceso, la Federación Mexicana de Rodeo fue quien confirmó los hechos.

"Con profundo pesar, nos unimos para rendir homenaje a la memoria de Valeria Mireles, nuestra querida 'Miss Rodeo México' 2021-2022 y 'Miss Rodeo Nuevo León' 2020-2022, quien nos dejó demasiado pronto", escribió la Federación Mexicana de Rodeo a través de su cuenta oficial de Instagram. La dependencia recordó a la joven por ser una inspiración para las mujeres de Nuevo León y el resto del país, a quienes les compartía su pasión por el rodeo y los caballos.

"Valeria fue más que una reina del rodeo; fue una embajadora de la cultura vaquera, una inspiración para muchas jóvenes. Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa. Aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo. Querida Valeria, te recordaremos con cariño. Descansa en paz, querida reina. Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia", puntualiza el texto compartido por la Federación Mexicana de Rodeo.

¿Quién era Valeria Mireles?

La joven era una promesa del rodeo. Foto: IG / valeriaamireless

Valeria Mireles se dio a conocer en redes sociales por su amor a los caballos y al rodeo. La joven, de 20 años de edad, se destacó como una de las grandes promesas en esa disciplina; aparentemente, fue desde los 8 años de edad que ella demostró su interés en esta rama y desde entonces comenzó a participar en carreras y competencias. Entre sus logros se destaca que consiguió varios campeonatos estatales en categorías como barrilera.

Fue en el año 2021 cuando se consagró como subcampeona nacional de carrera entre polos. Un año más tarde, en el 2022, Mireles representó a México en el mundial de rodeo realizado en Wyoming, Estados Unidos. Durante su carrera profesional, la también apodada "vaquerita" fue nombrada "Miss Rodeo Nuevo León" para el año 2020-2021. Un año después obtuvo el título como "Miss Rodeo México" durante el período de 2021-2022.

¿De qué murió Valeria Mireles?

La joven tenía 25 mil seguidores. Foto: IG / valeriaamireless

Aunado a su carrera dentro del mundo del rodeo, Mireles también se destacó en redes sociales, donde sumó más de 25 mil seguidores. La joven solía compartir imágenes y videos de caballos, así como de las competencias y entrenamientos que realizaba constantemente. Sus fanáticos la llegaron a conocer como "vaquerita", esto debido a las constantes publicaciones que ella compartía mostrando su amor por el rodeo y caballos; sumado a esto, era usual ver a la joven con sombrero y botas, de ahí que obtuviera dicho sobrenombre.

Tras darse a conocer la noticia sobre su fallecimiento, las redes sociales de "Miss Rodeo" se llenaron de condolencias por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en lamentar la muerte de la joven. Cabe mencionar que los motivos de su muerte aún son desconocidos, no obstante, en redes sociales sociales se ha especulado que Valeria Mireles habría fallecido como consecuencia de un fatal accidente de tránsito, pero la información no ha sido corroborada por ninguna autoridad, ni por los familiares de la influencer.