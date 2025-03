¿Un rayo ocasionó un microsismo en CDMX? Expertos lo aclaran

Luego de que la tarde del pasado viernes 28 de febrero se registró un sismo de 5.1 que sacudió a los habitantes de la Ciudad de México, decenas de capitalinos comentaron de un presunto movimiento que se habría sentido en punto de las 17:00 horas, como consecuencia de un presunto trueno. De acuerdo con los reportes de algunos vecinos, el rayo ocasionó que se cimbraran los pisos y ventanas en alcaldías como Miguel Hidalgo.

Al respecto, Sismo Alerta Mexicana - un proyecto independiente de divulgación de información sísmica y volcánica que está afiliado a ninguna institución gubernamental - compartió los registros de su estación sísmica, donde también fue posible vislumbrar que el rayo llegó a generar señales sísmicas muy bajas, esto debido a su intensidad.

"Hace unos minutos, durante una tormenta eléctrica en la CDMX, un potente rayo cayó con tal intensidad que llegó a generar señales sísmicas detectadas por los sismógrafos en toda la ciudad", compartió Sismo Alerta Mexicana en su cuenta oficial de X, antes Twitter. El mensaje fue rápidamente atendido por decenas de capitalinos, quienes confirmaron haber sentido un ligero movimiento dentro de sus hogares y durante la tormenta.

Capitalinos aseguran sentir "sismo" tras caída de un rayo

Aunque Sismo Alerta Mexicana no enfatizó sobre la magnitud que habría tenido este ligero movimiento, sí afirmó que habría sido ocasionado por el fuerte impacto del rayo. Cabe mencionar que, hasta ahora, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM no ha corroborado esta información y no ha compartido registros de un presunto movimiento como consecuencia de la tormenta eléctrica que se reportó la tarde del jueves 28 de febrero.

Usuarios en internet reaccionaron a la publicación y confirmaron haber sentido un movimiento inusual: "Si, por la zona de la colonia Juárez se cimbro el piso"; Confirmo, Moctezuma 2a sección se cimbro el suelo de una manera inusual, paredes vibraron con ese estruendo"; "Estuvo muy fuerte. En Mixcoac se cimbraron todas las ventanas. Hasta pensé que se trataba de un microsismo"; "Se escuchó en Narvarte y vibraron los vidrios"; "En el barrio de La Lagunilla reportamos piso cimbrado, más fuerte que cuando pasa un tráiler", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

¿Las tormentas eléctricas pueden provocar sismos?

Actualmente no hay información que sugiera que una tormenta eléctrica sea capaz de ocasionar un sismo, aunque sí es posible que los rayos generen pequeñas vibraciones del suelo, mismas que podrían ser detectadas por los instrumentos sísmicos, tal como ocurrió con el rayo del pasado viernes 28 de febrero. Aún así, las autoridades han recodado a las personas las medidas de seguridad durante una tormenta eléctrica, esto para evitar accidentes ocasionados por los rayos: