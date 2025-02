Jalisco lanzará licitación para abastecer de medicamentos sistema estatal de salud

El abasto de medicamentos en los hospitales del Estado es en promedio del 72 al 80 por ciento, sin embargo, la meta del gobernador Pablo Lemus es que esté por arriba del 92 por ciento, y para ello se estará lanzando una licitación pública. Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud en Jalisco, explicó que la licitación es pública y nacional para dar abasto a la red de hospitales jaliscienses.

En el marco del recorrido que hizo el mandatario jalisciense al hospital Zoquipan, expuso que le comentaban los mismos pacientes que les hacía falta medicamentos para distintas afecciones, principalmente diabetes y completar tratamientos para pacientes con hemofilia.

"Muchos me decían allá afuera -señaló Pablo Lemus-, me hace falta un medicamento para la diabetes, un paciente para la hemofilia. Y la cuestión es no solamente dar el trato humanitario... sino adicionalmente cumplir con la parte que a nosotros nos toca, que es tener instalaciones de primer mundo y por supuesto también el suministro de medicinas que las y los jaliscienses requieren".