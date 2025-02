Barista agredida por extranjero en Mérida asegura que tiene miedo y ansiedad por amenazas de muerte

Ruth Medina, barista de la cafetería Lavé, ubicada en el centro de la ciudad de Mérida, informó que sufre de miedo y ansiedad por las amenazas de muerte, intimidación y agresiones verbales realizadas por Joan Serra Montagut, el extranjero de Cataluña, España, que el pasado martes 25 de febrero ingresó al establecimiento para exigir con gritos, insultos y causando destrozos en el lugar, que le bajaran a la música.

Ruth Medina no ha podido más con los daños psicológicos que le causó Joan Serra Montagut y ha contado cómo fue agredida y amenazada, pues dijo que tiene miedo de que su agresor la busqué, ya que en al menos dos ocasiones este extranjero ha demostrado ser una persona agresiva con las mujeres.

De acuerdo con el relató de Ruth eran las 06:50 de la mañana cuando escuchó que alguien entró a la cafetería, a pesar de que se encontraba cerrada, señaló que pensó que era un cliente, pero era Joan Serra Montagut, que se estaba quedando en el Airbnb que está junto a la cafetería Lavé.

Ruth Medina, barista de la cafetería Lavé, fue agredida verbalmente y amenazada de muerte por Joan Serra Montagut. Créditos: Tomada de video.

Medina relató que se agresor entró exclusivamente para exigirle que le bajara el volumen de la música, la cual dijo ella, no estaba tan alta. Sin embargo, se disculpó inmediatamente con Serra Montagut.

Cuenta que al percatarse que estaba sola en la cafetería, la comenzó a insultar y a decirle que eso no era bajarle el volumen, por lo que el violento hombre se empezó a exaltar. “Yo trataba de disculparme y de calmar la situación, pero no sirvió de nada ya que el siguió exaltándose y fue ahí que me comenzó a amenazar, que iba incendiar la cafetería cuando haya gente, y que, si no dejábamos que poner música iba a regresar con un cuchillo”, relató Ruth.

Ella cuenta que Joan comenzó a romper todo en la galería de arte y en la cafetería, tirándolas al piso cerca de donde estaba para intimidarla y provocarle miedo, contó que le bloqueó la salida de la barra para que no me pudiera escapar.

Fue a buscar un jarrón de la galería y en vez de romperlo en donde lo tomo se acercó a mí para romperlo, y así hice con la jarra de vidrio en donde teníamos café, prosiguió a amenazarme que si llamaba a la Policía él conocía a personas que podrían matarme, así que era mejor que me quedara callada y no dijera nada”, narró Ruth.

La barista de la cafetería Lavé mencionó que afortunadamente entró un cliente que escuchó los gritos y él al percatarse de su presencia le dijo que estaba advertida para inmediatamente después retirarse del establecimiento.

