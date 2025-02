Ministros no están impedidos para votar proyecto sobre suspensiones contra reforma judicial, dice la Corte

Los ministros Norma Piña, Jorge Mario Pardo Reebolledo, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sí podrán participar en el debate del proyecto que plantea que tanto juzgadores en materia de amparo como electoral actuaron indebidamente ante la reforma judicial.

Al inicio de la sesión de hoy, la ministra presidenta Norma Piña indicó que este miércoles, el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena les envió un proyecto actualizado en el que agrega lo relativo a lo planteado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que ambos ministros, así como Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo están impedidos para votar en este asunto porque han mostrado animadversión hacia la reforma judicial.

Gutiérrez Ortiz Mena dijo que estas peticiones son inatendibles porque la Sala Superior del TEPJF no es un órgano demandado y no se está debatiendo un aspecto relativo a su presupuesto o integración.

El ministro, así como Piña, coincidieron en que, lo que se debate no tiene que ver con la reforma judicial sino un tema interno del Poder Judicial federal.

“Según la Sala (Superior), yo me he pronunciado públicamente en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial y por ello, al haber adelantado una opinión sobre la misma había perdido imparcialidad para juzgarla. A mi juicio esta causal de impedimento no se actualiza en este asunto, la razón es tan clara como sencilla.