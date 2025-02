Rechaza secretaria de ayuntamiento de Tepic política de deportación de Donald Trump

En Estados Unidos radican alrededor de 300 mil nayaritas, muchos de ellos de manera ilegal qué tras el ingreso a la presidencia de ese país de Donald Trump corren el riesgo de ser deportados ante las indicaciones de su nueva política, de ellos la secretaria del ayuntamiento de Tepic y ex senadora de la República Mexicana, Cora Cecilia Pinedo Alonso, lamentó que se esté aplicando esas estrategias porque además son personas que aportan al enriquecimiento económico de esa nación.

"Yo creo que el regresar a estas personas que están trabajando de manera honrada, productiva, que le aportan al enriquecimiento de su economía, es un error, sin embargo creo que si ellos tienen esa lamentable deportación y tienen que retornar a nuestro estado, serán bienvenidos en Tepic y en el resto de los municipios" dijo la funcionaria municipal.

Todavía no existe registro de algún nayarita deportado. Foto: Archivo

Insistió en el tema: "me parece muy riesgoso porque no es la visión que está implementando de deportar personas que sean non gratas, que estén atentando contra la seguridad o estabilidad de la sociedad de su país o que haya cometido algún delito".

Hasta la fecha no existe registro de nayaritas deportados

Con base en información de la secretaría general del gobierno del estado de Nayarit, hasta el momento no se tiene registrada el ingreso de nayaritas que fueron deportados bajo esta nueva política del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, Pinedo Alonso asegura que tanto en Tepic, como todo el estado, está abierto para que regresen y sean parte de la fuerza económica de la entidad.

La situación puede empeorar con el tiempo según detallan expertos. Foto: Archivo

"Ellos son personas que saben trabajar y van a buscar una mejor calidad de vida para sus familias, pero al encontrarse en esta situación de desventaja, se van a integrar a la fuerza laboral de nuestro estado" finalizó.

¿Qué es una deportación?

La deportación es el proceso mediante el cual un gobierno expulsa a una persona extranjera que se encuentra de manera ilegal o no autorizada en su territorio. Esta acción generalmente se toma cuando un individuo ha violado las leyes migratorias o ha cometido delitos dentro del país en cuestión. Dependiendo del país, la deportación puede implicar que la persona sea enviada de regreso a su país de origen o a otro país que acepte su reingreso.

En muchos casos, la deportación puede ser ordenada por las autoridades migratorias o judiciales, y la persona deportada puede ser prohibida de regresar por un período determinado o incluso de forma permanente. Además, los procedimientos de deportación pueden variar dependiendo de las leyes nacionales y de las circunstancias individuales del caso, como el tiempo que la persona ha vivido en el país, su historial legal y sus lazos familiares.

Cabe recalcar, que desde su proceso como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump señaló que su administración tendría tolerancia cero con todas aquellos migrantes que no estuvieran legalizados dentro del vecino país del norte, por tal motivo, comenzaría con un período de deportaciones masivas para evitar que estas personas les "quitaran" el empleo y otras oportunidades a los ciudadanos estadounidenses, según palabras del propio Trump

Sigue leyendo

¿Qué hacer si me llaman asegurando que mi familiar está secuestrado?

Nayarit y su ambicioso plan para brindar trabajo a personas con discapacidad