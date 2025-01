Felipe Calderón: “Para mí es un honor ser declarado persona non grata por Nicolás Maduro”

El expresidente de México, Felipe Calderón, reiteró que como lo dijo anteriormente, para él “es un honor ser declarado persona non grata por Nicolás Maduro” y Diosdado Cabello esto en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

“Me ofendería que fuera de otra forma, solo si me lastima un poco que yo ya era persona non grata en Venezuela, se les ha de haber borrado los registros porque me volvieron a nombrar”, afirmó Felipe Calderón.